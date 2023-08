Security Camera: अब नहीं होगी घर की सिक्यॉरिटी की टेंशन, ये हैं 3000 से कम में आने वाले CCTV कैमरे

Best Home Security Cameras: जानें 3000 रुपये से कम में नाइट विज़न फीचर के साथ आने वाले टॉप-3 होम सिक्यॉरिटी कैमरे के बारे में...

होम सिक्यॉरिटी कैमरे

Best Home Security Camera: होम सिक्यॉरिटी और सेफ्टी आजकल चिंता का एक बड़ा कारण बन गया है। अगर आप भी अपने घर की सिक्यॉरिटी और सेफ्टी को लेकर टेंशन में हैं तो होम सिक्यॉरिटी कैमरे (Home Security Camera) आपके काम आ सकते हैं। बाजार में आजकर बहुत सारे ब्रैंडेड इनडोर सिक्यॉरिटी कैमरे उपलब्ध हैं। इन किफायती होम सिक्यॉरिटी कैमरों में टू-वे ऑडियो, HD नाइट विज़न, नाइट विज़न जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं। हम आपको बता रहे हैं भारत में उपलब्ध बेस्ट होम सिक्यॉरिटी के बारे में जिन्हें ऐमजॉन इंडिया से खरीदा जा सकता है। खास बात है कि ये कैमरे आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेंगे और आप इन्हें 3000 रुपये से भी कम में खरीद सकते हैं। CP PLUS 3MP Full HD Smart Wi-fi CCTV Home Security Camera सीपी प्लस 3MP फुलएचडी स्मार्ट वाई-फाई सीसीटीवी होम सिक्यॉरिटी कैमरे को ऐमजॉन इंडिया से 2027 रुपये की कीमत पर लिया जा सकता है। इस कैमरे की सबसे अहम खासियत है इसमें दिया गया Night Vision कैमरा। नाइट विज़न फीचर इनेबल होने पर वीडियो कम रोशनी में भी क्लियर रिकॉर्ड होता है। कैमरा बड़े CMOS इमेज सेंसर का इस्तेमाल करके वाइड कंट्रास्ट रेंज कवर करता है। 360 व्यू के साथ कैमरा 360 डिग्री पर रोटेट होता है जिससे हर ऐंगल से कमरे को कवर किया जा सकता है और आप घर से दूर बैठे पूरे एरिया पर नजर रख सकते हैं। View & Talk फीचर के साथ यूजर्स कहीं से भी अपने प्रियजनों से संपर्क में रह सकते हैं यानी फोन पर वीडियो फीड देखने के दौरान आप बात भी कर सकते हैं। Also Read व्हाट्सऐप यूजर्स की मौज! फोटो के बाद अब वीडियो हाई-क्वॉलिटी में भेजें, जानें तरीका CP Plus का यह कैमरा Motion Tracking सपोर्ट करता है जिसके साथ कैमरा वीडियो फ्रेम में अचानक होने वाले मोशन को पहचान लेता है। और कैमरा ऑटोमैटिकली लोगों की हलचल को ट्रैक कर इसे रिकॉर्ड कर लेता है। इसके अलावा इस कैमरे में मोशन डिटेक्शन अलर्ट फीचर भी है जिसके साथ वीडियो फ्रेम में दिखने वाली हलचल को डिटेक्ट करके कैमरा रियल-टाइम में अलर्ट भेजता है जिससे यूजर्स को हमेशा यह पता चलता रहता है कि घर में क्या हो रहा है। अगर आप घर में कैमरा लगाने के बाद अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं तो Privacy Mode ऑन कर सकते हैं। इस मोड में आप कैमरा व्यू और रिकॉर्डिंग को किसी भी एरिया के लिए ब्लॉक करने के साथ प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। Also Read गुड न्यूज! 999 रुपये वाला Jio Bharat फोन अब ऐमजॉन पर मिलेगा, जानें किस दिन है पहली सेल Godrej Security Solutions EVE PRO panTilt Smart WiFi Security Camera for Home गोदरेज के इस सिक्यॉरिटी कैमरे को ऐमजॉन इंडिया से 2,399 रुपये में खरीदा जा सकता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस कैमरे को खासतौर पर घर की सिक्यॉरिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। गोदरेज सिक्यॉरिटी सॉल्यूशंस EVE PRO PanTilt Smart WiFi Security Camera में 3MP एचडी क्वॉलिडी वीडियो लाइव फीड का ऑप्शन मिलता है। यूजर्स अपने स्मार्टफोन पर लाइव एचडी क्वॉलिटी वीडियो देख सकते हैं। गोदरेज के इस सिक्यॉरिटी कैमरे में Pan Tilt Function है जिसके साथ यह कैमरा 350 डिग्री तक घूमता है और 90 डिग्री पर टिल्ट हो जाता है। इस कैमरे में 2-वे कम्युनिकेशन के लिए बिल्ट-इन माइक और स्पीकर दिया गया है। इस होम सिक्यॉरिटी कैमरे में IR LED Night Vision फीचर भी है जो 10 मीटर तक की दूरी पर भी काम करता है। इस कैमरे में ऑटो रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन अलर्ट फीचर भी है। इस कैमरे में 128 जीबी तक माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट दिया गया है। ऐप को Godrej ACE ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है। यह ऐप प्ले स्टोर और ऐप्पल स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। D3D WiFi Home Security CCTV Camera D3D के स वाई-फाई होम सिक्यॉरिटी CCTV कैमरे को ऐमजॉन इंडिया से 2,580 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस D3D Wifi Home Security CCTV कैमरा में नाइट विज़न फीचर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि इस कैमरे में Smart Home Automation और सेंसर दिए गए हैं इस यूनीक फीचर के साथ कैमरे में अतिरिक्त वाई-फाई प्लस अटैच किए जा सकते हैं और कैमरा स्मार्ट होम ऑटोमेशन के लिए स्विच होता रहता है। यह कैमरा स्मार्ट ऑटो ट्रैकिंग फीचर के साथ आता है जिसके साथ कैमरा किसी व्यक्ति की मूवमेंट को ट्रैक करता है और मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑटोमैटिकली रोटेट होकर कैप्चर कर लेता है। इस कैमरे में इनबिल्ट SOS Siren भी है जिसे मोबाइल ऐप्स से ऑन किया जा सकता है ताकि फैमिली मेंबर्स को अलर्ट किया जा सके। इस कैमरे से रिकॉर्ड होने वाली वीडियो अल्ट्रा एचडी 1080 पिक्सल में देखी जा सकती है। यह कैमरा सभी ऐंड्रॉयड व iOS मोबाइल फोन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा बड़ी स्क्रीन के लिए PC व्यू सपोर्ट भी दिया गया है। रियल टाइम में भी वीडियो को स्टोर करने के लिए क्लाउड फंक्शन मिलता है। यह कैमरा 128 जीबी तक एसडी कार्ड सपोर्ट के साथ आता है। कंपनी एक महीने की फ्री क्लाउड स्टोरेज भी ऑफर करती है।

Follow us on



instagram

telegram