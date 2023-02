Which is the best gaming phone under Rs 30,000? पिछले कुछ समय में मोबाइल गेमिंग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है और यही वजह है कि मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में कई ऐसे फोन पेश किए गए हैं जो दमदार परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। Realme GT Neo 3T स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ आता है जबकि iQOO Neo 7 भी बेहतर वैल्यू-फॉर-मनी स्मार्टफोन है। अगर आप ऐसा गेमिंग फोन चाहते हैं तो अल्ट्रा ग्राफिक्स या हाई FPS के साथ आए और जिनकी कीमत 30,000 रुपये से कम हो तो हम आपकी मदद करेंगे। जानें 30,000 रुपये से कम में आने वाले टॉप-5 स्मार्टफोन के बारे में…

iQOO Neo 7

पॉप्युलर iQOO Neo 6 के अपग्रेड वेरियंट iQOO Neo 7 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8200 चिपसेट दिया गया है। फोन में बेहतर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस प्रोसेसर दिया गया है। आईक्यू के इस हैंडसेट में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये है। आईक्यू नियो 7 एक बढ़िया चॉइस है और

फोन को बनाने में प्लास्टिक बैक पैनल का इस्तेमाल किया गया है। इसमे 6.78 इंच 120 हर्ट्ज़ HDR10+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन (1080 x 2400 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड FuntouchOS 13 के साथ आता है। हैंडसेट में 12GB तक रैम व 256GB तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Redmi K50i

2022 के सेकंड हाफ में लॉन्च हुआ रेडमी के50i स्मार्टफोन 30,000 रुपये से कम में आने वाला बेस्ट गेमिंग फोन है। हैंडसेट में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8100 चिपसेट दिया गया है। फोन MIUI 13 के साथ आता है और इसमें 8GB तक रैम व 256GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फोन में रियर पर 64MP प्राइमरी रियर सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मौजूद हैं।

Redmi K50i डिवाइस में 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाली LCD स्क्रीन दी गई है जिसके चलते आउडोर में और सीधे सूरज की रोशनी में फोन इस्तेमाल करने पर दिक्कत होती है। रेडमी के50i की कीमत 24,698 रुपये से शुरू होती है।

Poco F4

पोको एफ4 स्मार्टफोन 2022 में लॉन्च होने वाले सबसे बेस्ट मिड-रेंज डिवाइस में से एक है। हैंडसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट के साथ आता है और इसमें 120 हर्ट्ज़ फुलएचडी+ AMOLED स्क्रीन दी गई है। हैंडसेट हाथ में प्रीमियम लगता है और ग्लास सैंडविच डिजाइन के साथ आता है।

पोको के इस फोन में 12GB रैम व 256GB इनबिल्ट स्टोरे दी गई है। फोन में डॉल्बी एटमस के साथ ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। फोन से दिन की रोशनी में बढ़िया क्वॉलिटी की तस्वीरें आती हैं और रात की रोशनी में ली गईं तस्वीरों की क्वॉलिटी औसत रहती है। अगर आप मजबूत क्वॉलिटी और सॉलिड परफॉर्मेंस वाला फोन चाहते हैं तो Poco F4 बढ़िया ऑप्शन है। इसकी कीमत 25,999 रुपये से शुरू होती है।

Realme GT Neo 3T

रियलमी की GT Series की सबसे अहम खासियत इसकी परफॉर्मेंस है। रियलमी के इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर दिया गया है। भले ही यह फोन Redmi K50i जैसा पावरफुल ना हो लेकिन इसमें E4 AMOLED पैनल दिया गया है।

इस प्राइस सेगमेंट में आने वाले दूसरे फोन की तरह ही रियलमी जीटी नियो 3टी में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर दिए गए हैं। हालांकि, कैमरे से ली जाने वाली तस्वीरें काफी बढ़िया और क्रिस्प रहती हैं। तस्वीरों में डिटेलिंग भी ठीकठाक रहती है।

Realme GT Neo 3T में 8 जीबी रैम और 256GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फोन के रियर पैनल को प्लास्टिक से बनाया गया है और डिवाइस में किसी तरह की हीटिंग भी नहीं होती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यह एक बढ़िया वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। 2023 में रियलमी जीटी नियो 3टी स्मार्टफोन 30,000 रुपये से कम में आने वाला बेस्ड मिड-रेंज डिवाइस है। 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 24,999 रुपये है। जबकि 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 26,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Nothing Phone (1)

नथिंग फोन (1) बाजार में मौजूद सबसे बेहतर दिखने वाले स्मार्टफोन में से एक है जो सॉलिड परफॉर्मेंस ऑफर करता है। हैंडसेट में स्नैपड्रैगन 778G+ चिपसेट दिया गया है। बता दें कि हाल ही में लॉन्च हुए Poco X5 Pro को भी इसी प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। नथिंग फोन (1) यूनीक बैक पैनल के साथ आता है जिसमें कई सारी LED लाइट रहती हैं जो कॉल या नोटिफिकेशन आने पर ऑन हो जाती हैं।

नथिंग फोन 1 में 6.55 इंच फुलएचडी+ 120 हर्ट्ज़ AMOLED स्क्रीन मिलती है। स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 के साथ आता है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी व 50 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड लेंस के साथ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। स्मार्टफोन में 12GB तक रैम व 256GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 27,999 रुपये जबकि 12GB रैम व 256GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 35,999 रुपये है।

30000 से कम में कौन है सबसे बेस्ट?

साफ शब्दों में कहें तो 30,000 रुपये से कम में कौन सा फोन बेस्ट है, इसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप ज्यादा परफॉर्मेंस वाला फोन चाहते हैं तो iQOO Neo 7 ले सकते हैं। वहीं अगर आप प्रीमियम बिल्ड वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो Poco F4 एक बढ़िया ऑप्शन है जो लगभग सारे डिपार्टमेंट में बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। अगर आप 25,000 रुपये से कम में दमदार गेमिंग फोन चाहते हैं तो Redmi K50i भी एक बढ़िया विकल्प है।

वहीं अगर आप एक गेमर हैं और अक्सर फोटो भी क्लिक करते हैं तो Realme GT Neo 3T या Nothing Phone (1) में से कोई एक डिवाइस ले सकते हैं।