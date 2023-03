Best Smartwatches: सबसे बेस्ट और सस्ती टॉप-5 स्मार्टवॉच, कई दिनों तक चलेगी बैटरी

Best affordable Smartwatch in india: अगर आप किफायती दाम में स्मार्टवॉच लेना चाहते हैं तो जान लें ब्रैंडेड स्मार्टवॉच के बारे में…

अमेज़फिट BIP U Pro स्मार्टवॉचसे सिंगल चार्ज में 45 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलेगी।

Cheap Smartwatch: एक अच्छे स्मार्टफोन, ईयरबड्स और हेडफोन की तरह ही एक बढ़िया स्मार्टवॉच भी अब हमारी जरूरत बन गई है। हेल्थ मॉनिटरिंग की बात हो या GPS, चलते-फिरते एक नजर में मैसेज चेक करना हो या कोई और काम, स्मार्टवॉच से यह सब बेहद आसान हो जाता है। लेकिन 2023 में सबसे सस्ती बेस्ट स्मार्टवॉच (Best Cheap Smartwatch) खरीदना भी आसान नहीं है। बाजार में आजकल बहुत सारी बजट स्मार्टवॉच मौजूद हैं जिनमें से बेहतर फीचर्स और जरूरत वाला ऑप्शन चुनना मुश्किल है। आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने कुछ सस्ती और बेहतर स्मार्टवॉच की एक लिस्ट बनाई है। आप चाहें तो अपनी जरूरत के मुताबिक, इन वॉच में से कोई एक चुन सकते हैं। Amazfit BIP U Pro Amazfit BIP एक कामयाब स्मार्टवॉच थी और बेहतरीन बैटरी लाइफ इसकी सबसे बड़ी वजह थी। Amazfit BIP U Pro एक लाइटवेट स्मार्टवॉच है और इसे हाथ में पहनना काफी सुविधाजनक है। यह स्मार्टवॉच बिल्ट-इन जीपीएस और कई हेल्थ सेंसर के साथ आती है। अमेजफिट की इस स्मार्टवॉच को लेकर कंपनी ने 45 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलने का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि 5 ATM वॉटर रेजिस्टेंस है और इसमें 50 वॉच फेस मिलते हैं। यह वॉच कई सारे फिटनेस फीचर्स के साथ आती है। Also Read कलर-चेंजिंग टेक्नोलॉजी वाला पावरफुल ऐंड्रॉयड स्मार्टफोन, स्टायलिश है लुक Honor Magicwatch 2 स्मार्टवॉच मार्केट में ऑनर और हुवावे का दबदबा है। मैजिकवॉच 2 के साथ ऑनर ने यह दिखा दिया है कि कम दाम में भी बढ़िया स्मार्टवॉच लॉन्च की जा सकती है। Honor MagicWatch 2 एक अच्छा ऑप्शन है और सिंगल चार्ज में यह 14 दिन तक की बैटरी लाइफ ऑफर करती है। Also Read 20,000 रुपये से कम में मिल रहा वनप्लस का 5G स्मार्टफोन, 3167 रुपये में ले जाएं घर ऑनर मैजिकवॉच 2 एलिगेंट डिजाइन ऑफर करती है। इस स्मार्टवॉच में कई सारे हेल्थ और फिटनेस फीचर्स दिए गए हैं। यह वॉच 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस है और 14 दिन का स्टैंडबाय टाइम ऑफर करती है। इस वॉच में GPS, ब्लूटूथ और सेल्युलर कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Apple Watch SE 2 ऐप्पल वॉच SE 2 कंपनी की किफायती स्मार्टवॉच है। iPhone SE मॉडल की तरह ही Watch SE Series कम दाम में स्टैंडर्ड फीचर्स वाली वॉच ऑफर करती है। Watch SE 2 में हाई-ऐंड क्रैश डिटेक्शन फीचर्स मिलते हैं। ऐप्पल का कहना है कि वॉच एसई 2 से 18 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी। यह स्मार्टवॉच SiP8 चिपसेट के साथ आती है। शानदार डिस्प्ले वाली इस स्मार्टवॉच में कई सारे हेल्थ फीचर्स मिलते है। यह वॉच सेल्युलर और वाई-फाई कनेक्टिविटी ऑफर करती है। Samsung Galaxy Watch 4 सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 लॉन्च हो चुकी है लेकिन वॉच 4 की तुलना में यह थोड़ी ज्यादा महंगी है। Samsung Galaxy Watch 4 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले, सुविधाजनक बैंड और स्टायलिश डिजाइन दी गई है। वॉच के साथ यूजर्स को कई सारे स्ट्रैप ऑप्शन मिलते हैं। गैलेक्सी वॉच 4 में जीपीएस, NFC समेत कई सारे स्मार्ट ऐप्स मिलते हैं। इस वॉच में Vivid डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा इस स्मार्टवॉच में कई बेहतरीन फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स दिए गए हैं। यह वॉच Wear OS के साथ आती है और वाई-फाई व सेल्युलर कनेक्टिविटी ऑफर करती है। Garmin Forerunner 55 गार्मीन की इस स्मार्टवॉच में कई सारे फिटनेस फीचर्स दिए गए हैं। Garmin Forerunner 55 से 14 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इस स्मार्टवॉच में कई सारे हेल्थ-मॉनिटरिंग फीचर्स दिए गए हैं। Garmin Forerunner 55 में बिल्ट-इन जीपीएस फीचर दिया गया है। गार्मीन के ऐप में कई सारे अतिरिक्त फीचर्स भी मौजूद हैं। इस वॉच की कीमत 22000 रुपये है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram