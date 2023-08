108MP Camera Smartphones: इन सस्ते स्मार्टफोन में है 108MP कैमरा और पावरफुल फीचर्स, देखें पूरी लिस्ट

108MP camera smartphones: वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट, रियलमी सी53, सैमसंग गैलेक्सी F54 में 108MP रियर कैमरा दिया गया है।

108 मेगापिक्सल रियर कैमरे वाले फोन

Best Camera 108MP Camera Smartphones: स्मार्टफोन कैमरा हर साल और महीने के साथ एडवांस्ड होते जा रहे हैं। ना केवल मेगापिक्सल नंबर बढ़े हैं बल्कि नई टेक्नोलॉजी के साथ कई कैमरा फीचर्स भी अब कंपनियां अपनी डिवाइस में दे रही हैं। ज्यादा मेगापिक्सल का मतलब होता है कि आपके फोन द्वारा क्लिक की गई फोटो का रेजॉलूशन ज्यादा होगा। आजकल बाजार में 200MP कैमरे के साथ भी फोन लॉन्च किए जा रहे हैं। बजट दाम में आपको 108MP कैमरे वाले फोन भी आसानी से मिल जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं बाजार में बजट दाम में उपलब्ध 108MP रियर कैमरे वाले OnePlus, Samsung, Infinix और Realme स्मार्टफोन के बारे में… Best Affordable 108MP Camera Smartphones वनप्लस नॉर्ड सीई3 लाइट 5G (OnePlus Nord CE 3 Lite 5G): 19,999 रुपये

वनप्लस के इस किफायती स्मार्टफोन को ऑनलाइन 19,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। डिवाइस में 108 मेगापिक्सल सैमसंग प्राइमरी सेंसर के साथ 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अपर्चर एफ/2.4 के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 OS के साथ आता है। OnePlus Nord CE 3 Lite में 6.7 इंच IPS LCD डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, 8 जीबी तक रैम के साथ 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी मिलती है। फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। कनेक्टिविटी के लिए इस स्मार्टफोन में डुअल-बैंड वाई-फाई, 5G, ब्लूटूथ 5.1 और जीपीएस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। डिवाइस में स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं। Also Read Jio Bharat 4G: 4G फोन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, घर बैठे मात्र 999 रुपये में खरीदें जियोभारत फोन सैमसंग गैलेक्सी एफ54 5G (Samsung Galaxy F54 5G): 29,999 रुपये

सैमसंग के इस फोन को 29,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। हैंडसेट में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी, अपर्चर एफ/2.2 के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मौजूद हैं। फोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 6000mAh बैटरी दी गई है जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। फोन में 8GB रैम व 256GB इनबिल्ट स्टोरेज मौजूद है। डिवाइस में एक्सीनॉस 1380 चिपसेट मिलता है। Also Read Reliance AGM 2023: जियो एयरफाइबर, जियो स्मार्ट होम सर्विसेज से उठा पर्दा, जानें Jio से जुड़े सभी बड़े ऐलान Samsung Galaxy F54 5G में 6.7 इंच 120 हर्ट्ज़ Super AMOLED डिस्प्ले दी गई है। फोन में सिक्यॉरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और डॉल्बी एटमस सपोर्ट के साथ स्पीकर मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5जी, डुअल 4जी VoLTE, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस, ग्लोनास, यूएसबी टाइप-सी और NFC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड OneUI 5.1 के साथ आता है। इनफिनिक्स नोट 30 5जी (Infinix Note 30 5G): 14,999 रुपये

इनफिनिक्स नोट 30 5G में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है जो अपर्चर एफ/1.75 के साथ आता है। फोन में अपर्चर एफ/2.4 के साथ 2 मेगापिक्सल डेप्थ और एक QVGA सेंसर भी है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में अपर्चर एफ/2.0 के साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। इस फोन को 14,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इनफिनिक्स के इस फोन में 6.78 इंच IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6080 चिपसेट, 8 जीबी तक रैम व 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में जीपीएस, ब्लूटूथ 5, 4G LTE सपोर्ट 3.5 एमएम हेडफोन जैक और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस हैंडसेट में JBL-ट्यून्ड स्टीरियो स्पीकर्स के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। रियलमी सी53 (Realme C53): 9,999 रुपये

रियलमी इस लिस्ट में शामिल एकमात्र फोन है जो 10000 रुपये से कम में आता है। हैंडसेट में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे के साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। Realme C53 में 6.74 इंच IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो एचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। डिवाइस में Unisoc T612 प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इस फोन में यूएसबी 2.0 डेटा ट्रांसफर, 3.5 एमएम ऑडियो जैक और स्पीकर ग्रिल भी मिलते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो रियलमी का यह फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Realme UI 4.0 के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें जीपीएस, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0 और डुअल-सिम 4G LTE जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

