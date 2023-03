108MP Camera Smartphones in india: शुरुआत से लेकर अब तक स्मार्टफोन के कैमरे में बहुत ज्यादा इनोवेशन हुआ है। कभी VGA कैमरे के साथ आने वाले स्मार्टफोन में अब 200MP तक रियर कैमरे दिए जा रहे हैं। बाजार में अब 108 मेगापिक्सल रियर कैमरे के साथ भी कंपनियां लगातार नए हैंडसेट लॉन्च कर रही हैं। हम आपको बता रहे हैं 30,000 रुपये से कम में आने वाले 108MP रियर कैमरे वाले टॉप-स्मार्टफोन के बारे में। जानें Realme 10 Pro Plus, Oppo Reno 8T 5G, Redmi Note 11 Pro Plus 5G और Samsung Galaxy M53 की कीमत व फीचर्स के बारे में…

Realme 10 Pro Plus 5G: 24,999 रुपये से दाम शुरू

रेडमी 10 प्रो प्लस 5जी स्मार्टफोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में अपर्चर एफ/1.75 के साथ 108 मेगापिक्सल सैमसंग HM6 सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 67W चार्जिंग सपोर्ट करती है। स्मार्टफोन में दिया गया कैमरा ProLight टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है जिसके साथ फोन में फास्ट इमेजिंग स्पीड, स्पष्ट तस्वीरें मिलती हैं।

Samsung Galaxy M53: 22,999 रुपये से दाम शुरू

सैमसंग का यह स्मार्टफोन ड्यूल सिम सपोर्ट करता है। फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया हैं। हैंडसेट में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 108 मेगापिक्सल प्राइमरी, अपर्चर एफ/2.2 के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर दिए गए हैं। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अपर्चर एफ/2.2 के साथ 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन के कैमरे से डिटेल्ड और स्पष्ट तस्वीरें क्लिक होने का दावा है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है।

Oppo Reno8T 5G: 29,999 रुपये से दाम शुरू

ओप्पो रेनो8टी 5जी में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में अपर्चर एफ/1.7 के साथ 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है जो एलईडी फ्लैश के साथ आता है। इसके अलावा फोन में 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल माइक्रोस्कोप कैमरे भी दिए गए हैं। कंपनी का यह पहला फोन है जो 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ लॉन्च हुआ था। प्राइमरी रियर कैमरा NonaPixel Plus टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करता है। ओप्पो का दावा है कि हैंडसेट से ब्राइट और शार्प तस्वीरें क्लिक होती हैं।

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus: 20,999 रुपये से दाम शुरू

रेडमी नोट 11 प्रो प्लस में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। फोन में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस दिए गए हैं। कंपनी का कहना है कि फोन में सबसे स्लिम अल्ट्रा-हाई रेजॉलूशन सेंसर है जिससे बढ़िया डिटेलिंग वाली फोटो आती हैं। डिवाइस में 120W HyperCharge टेक्नोलॉजी के साथ 4500mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि फोन सिर्फ 15 मिनट में 0 से 100 प्रतिशत चार्ज हो जाता है।