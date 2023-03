Best Budget Smartphones: 12000 रुपये वाले लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन, दाम कम और फीचर्स में दम

Best Budget Smartphones: Samsung Galaxy F14 5G, Realme C55 और Tecno Spark 10 Pro स्मार्टफोन 12000 रुपये के करीब आते हैं।

12000 रुपये में आने वाले बेस्ट बजट स्मार्टफोन

Cheapest Latest Smartphones: पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन पूरी तरह से बदल गए हैं। अब Smartphones का इस्तेमाल सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए नहीं बल्कि बिल चुकाने, ऑनलाइन शॉपिंग, नेट बैंकिंग जैसे तमाम रोजमर्रा के कामों के लिए भी किया जाता है। हाल ही में बाजार में लॉन्च किए जा रहे अधिकतर स्मार्टफोन्स की कीमत 15,000 रुपये से कम है। पिछले एक हफ्ते के दौरान भारत में Samsung, Tecno, Realme जैसे ब्रैंड्स ने 12000 रुपये के आसपास कई सारे डिवाइस उपलब्ध कराए। भारत में Moto G13, Redmi Note 12 4G, Redmi 12C भी एंट्री के लिए तैयार हैं। हम आपको बता रहे हैं 12000 रुपये में आने वाले लेटेस्ट बजट फोन (Budget Phones) के बारे में सबकुछ… Samsung Galaxy F14 5G 24 मार्च 2023 को लॉन्च हुए गैलेक्सी एफ14 5जी में 6.6 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए हैंडसेट में गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है। हैंडसेट एक्सीनॉस 1330 चिपसेट के साथ आता है जो 5nm प्रोसेस पर बेस्ड है। यह स्मार्टफोन 13 5G बैंड सपोर्ट करता है। फोन को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है जिसे लेकर कंपनी का कहना है कि दो दिन तक चल जाएगी। बैटरी 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। गैलेक्सी एफ14 5जी स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिए गए हैं। फोन में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड One UI 5 के साथ आता है और इसकी कीमत 12,990 रुपये से शुरू होती है। Also Read 15.6 इंच बड़ी स्क्रीन वाला पावरफुल Redmi लैपटॉप लॉन्च, इसमें है 512GB स्टोरेज Tecno Spark 10 Pro टेक्नो स्पार्क 10 प्रो को भी 24 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया था। टेक्नो के इस फोन में 6.8 इंच फुलएचडी+ IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। इस फोन में मीडियाटेक हीलियो G88 प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है और इसमें 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में पंच-होल कटआउट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। Also Read लॉन्च से पहले वनप्लस के सस्ते स्मार्टफोन की कीमत लीक, स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा टेक्नो के इस हैंडसेट में 18W फास्ट चार्जिंग के साथ 5000mAh की बैटरी मिलती है। फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड HiOS 12.6 स्किन के साथ आता है। यह स्मार्टफोन 12,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसे लूनर एकलिप्स, पर्ल व्हाइट और स्टारी ब्लैक कलर में लिया जा सकता है। Realme C55 22 मार्च 2023 को लॉन्च हुए रियलमी सी55 में 6.72 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। फोन में 64 मेगापिक्सल ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। यह हैंडसेट 5000mAh की बैटरी के साथ आता है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Realme UI 4.0 के साथ आता है। रियलमी के इस फोन में मीडियाटेक हीलियो जी88 चिपसेट दिया गया है। रियलमी सी55 को 8 जीबी तक रैम व 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज के साथ उपलब्ध कराया गया है। इस हैंडसेट को सनशॉवर और रेनी नाइट कलर में लिया जा सकता है। फोन की कीमत देश में 10,999 रुपये से शुरू होती है। Redmi 12C रेडमी नोट 12 4G के साथ रेडमी 12सी को भारत में 30 मार्च 2023 को लॉन्च किया जाएगा। Redmi 12C में मीडियाटेक हीलियो जी85 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन 6.71 इंच एचडी+ IPS LCD स्क्रीन के साथ आता है। हैंडसेट में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर सेंसर है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। रेडमी 12सी ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MIUI 13 के साथ आता है और इसमें 10W चार्जिंग के साथ 5000mAh की बैटरी मिलती है। Moto G13 मोटोरोला का बजट फोन Moto G13 भारत में 29 मार्च को लॉन्च होने के लिए तैयार है। मोटो जी13 में 6.5 इंच एलसीडी डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। इस फोन में 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा और 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 और मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर के साथ आता है। मोटो जी13 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और इसमें 50MP प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल डेप्थ व 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मिलते हैं। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर दिया गया है। यह फोन लैवेंडर ब्लू और मैट चारकोल कलर में मिलेगा। फोन की कीमत 10,000 रुपये से 11,000 रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। https://www.jansatta.com/blank.html

