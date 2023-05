Best Budegt Phones: 10000 रुपये से कम में बड़ी बैटरी वाले ब्रैंडेड स्मार्टफोन, देखें टॉप-5 ऑप्शन

Samsung Smartphones under 10000 Rs: Samsung, Redmi, Poco, Motorola के सस्ते स्मार्टफोन, जिनकी कीमत 10000 रुपये से कम है।

10000 रुपये से कम में आने वाले सस्ते स्मार्टफोन

Best Budget Phones under 10000 Rs: रियलमी और रेडमी ने हाल ही में भारत में 10,000 रुपये से कम में नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। Realme Narzo N53, Redmi A2+, Moto G13, Poco C51 लेटेस्ट बजट फोन हैं जो धांसू फीचर्स के साथ आते हैं। अगर आप भी 10000 रुपये से कम वाले फोन खरीदना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है। जानें रेडमी, रियलमी, मोटो, पोको और सैमसंग के टॉप-5 ऑप्शन के बारे में… top 5 best smartphones under Rs 10000 Realme Narzo N53 रियलमी नार्ज़ो एन53 स्मार्टफोन में 6.74 इंच डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। हैंडसेट में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है और इसकी कीमत 10,000 रुपये से कम है। डिवाइस में iPhone 14 Pro जैसी डिजाइन दी गई है और ऐप्पल के डायनमिक आईलैंड नॉच सिस्टम दिया गया है। रियलमी ने इस फीचर को Mini Capsule नाम दिया है। Realme Narzo N53 को भारत में 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज ऑप्शन के साथ 8,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। वहीं 6 जीबी रैमव 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 10,999 रुपये है। Also Read Realme Narzo N53: सबसे स्लिम रियलमी फोन की आज स्पेशल सेल, मिल रही बंपर छूट Redmi A2 Plus रेडमी ए2 प्लस स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 Go Edition के साथ आता है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। हैंडसेट में मीडियाटेक हीलियो G36 प्रोसेसर दिया गया है। Redmi A2+ स्मार्टफोन के 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 8,499 रुपये है। Redmi A2+ में 6.52 इंच एचडी+ डॉट ड्रॉप डिस्प्ले दी गई है। हैंडसेट में 8 मेगापिक्सल प्राइमरी और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन में रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ आता है। Also Read 64MP कैमरा, ऐंड्रॉयड 13 के साथ भारत पहुंचा iQOO Z7s 5G स्मार्टफोन, जानें दाम व सारे फीचर्स Poco C51 पोको सी51 स्मार्टफोन को अप्रैल 2023 में भारत में लॉन्च किया गया था। हैंडसेट के 4 जीबी रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट को 7,249 रुपये में खरीदा जा सकता है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। Poco C51 में 6.52 इंच एचडी+ डिस्प्ले दी गई है। फोन में 8 मेगापिक्सल ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में मीडियाटेक हीलियो G36 प्रोसेसर दिया गया है। Motorola G13 मोटोरोला जी13 स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलती है। हैंडसेट में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जो डॉल्बी एटमस के साथ आते हैं। फोन में IP52 स्प्लैश रेजिस्टेंट बॉडी दी गई है। हैंडसेट नियर स्टॉक ऐंड्रॉयड के साथ आता है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। Moto G13 स्मार्टफोन में 4 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। हैंडसेट को 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Moto G13 स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर सेंसर के साथ 2 मेगापिक्सल के दो और सेंसर भी हैं। फोन में हीलियो G85 सेंसर दिया गया है। हैंडसेट में 6.5 इंच की स्क्रीन दी गई है। Samsung Galaxy M13 सैमसंग गैलेक्सी एम13 स्मार्टफोन के 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट को अभी 9,699 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह फोन 10000 रुपये से कम में पावरफुल कैमरा सेटअप और बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आता है। इस हैंडसेट को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है। 4G कनेक्टिविटी के साथ आने वाले सैमसंग के इस फोन में 6.6 इंच डिस्प्ले दी गई है जो घुमावदार किनारों के साथ आता है। फोन में 50 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के तीन सेंसर मौजूद हैं। यह फोन 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 4 जीबी रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

