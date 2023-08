Cheapest 5G Phones: 15000 रुपये से कम में पावरफुल फीचर्स वाले सस्ते ब्रैंडेड 5G स्मार्टफोन, देखें पूरी लिस्ट

Best Smartphones under 15000 Rupees: 15000 रुपये से कम में आने वाले Samsung, Redmi, Lava, Poco के बेस्ट 5जी फोन के बारे में जानें…

15000 रुपये से कम वाले 5जी स्मार्टफोन

Best Budget Smartphones under 15000 Rupees: बाजार में 5G टेक्नोलॉजी आने के साथ ही लगातार स्मार्टफोन की कीमतों में इजाफा हो रहा है। लेकिन बाजार में Redmi, Lava, Vivo, Samsung, Infinix जैसे ब्रैंड के कई 5G फोन मौजूद हैं। पोको ने हाल ही में भारत में नया Poco M6 Pro 5G हैंडसेट लॉन्च किया है। पोको के इस फोन को रेडमी 12 5जी (Redmi 12 5G) से टक्कर मिलेगी। जानें 11,999 रुपये में आने वाले पोको एम6 प्रो 5जी को बाजाार में पहले से मौजूद किन फोन से चुनौती मिलेगी। Lava Blaze 5G: 10,999 रुपये

अगर आप स्मूथ और रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले के साथ आने वाला 5G स्मार्टफोन चाहते हैं तो Lava Blaze 5G एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। लावा ब्लेज़ 5जी में 6.52 इंच IPS LCD स्क्रीन दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन का रेजॉलूशन (720 x 1600 पिक्सल) है। फोन में दी गई नॉच में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मौजूद है। हैंडसेट में रियर पर 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 0.3 मेगापिक्सल डेपथ सेंसर दिए गए हैं। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 चिपसेट मिलता है। स्मार्टफोन में 4 व 6 जीबी रैम के साथ 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फोन ऐंड्रॉयड 12 पर चलता है और इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में 10W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। Redmi 12 5G/Poco M6 Pro: 10,999/11,999 रुपये

रेडमी और पोको के ये स्मार्टफोन देखने में एकदम एक जैसे हैं लेकिन डिजाइन अलग है। इन दोनों फोन में 6.79 इंच IPS LCD डिस्प्ले दी गई है और स्क्रीन का रिफ्रएश रेट 90 हर्ट्ज़ है और इसका रेजॉलूशन 1080 x 2460 पिक्सल है। इन फोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर मिलते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। इन स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है जो 4nm प्रोसेस पर बेस्ड है। इन हैंडसेट में 8 जीबी तक रैम व 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। ये स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MIUI 14 के साथ आते हैं। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Also Read यात्रियों की बल्ले-बल्ले! 10 अगस्त तक सस्ते में बुक करें फ्लाइट टिकट, Paytm पर आई स्पेशल सेल Infinix Hot 30 5G: 12,499 रुपये

इनफिनिक्स हॉट 30 एक स्टायलिश स्मार्टफोन है जो बड़ी डिस्प्ले और बड़ी बैटरी के साथ आता है। फोन में 6.78 इंच IPS LCD डिस्प्ले है जिसका रेजॉलूशन (1080 x 2460 पिक्सल) है। स्मार्टफोन में वॉटरड्रॉप नॉच में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। हैंडसेट में रियर पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इनफिनिक्स के इस फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 0.08 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है। डिवाइस को मीडियाटेक डाइमेंसिट 6020 चिपसेट, 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। इस हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। Infinix Hot 30 5G स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स हैं। बैटरी 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Also Read Flipkart Big Saving Days: ऐप्पल, नथिंग, सैमसंग और रियलमी के प्रीमियम स्मार्टफोन पर हजारों की बचत, डिटेल Samsung Galaxy M13 5G: 13,999 रुपये

सैमसंग गैलेक्सी एम 13 एक बजट स्मार्टफोन है। इस फोन में 6.6 इंच PLS LCD डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 1080x 2408 पिक्सल रेजॉलूशन ऑफर करती है। फोन में डुअल रियर कैमरा सेअटप दिया गया है। रियर पर 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 5 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिए गए हैं। स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इस डिवाइस में Exynos 850 चिपसेट है जो 8nm प्रोसेसर पर बेस्ड है। यह फोन ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड One UI Core 4 के साथ आता है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है जो 15W चार्जिंग सपोर्ट करती है। Vivo T2x: 13,999 रुपये

वीवो टी2एक्स में 6.58 इंच IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजॉलूशन 1080 x 2408 पिक्सल है। हैंडसेट में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल डेप्थ लेंस भी है। हैंडसेट में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जिससे फुल एचडी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6020 चिपसेट दिया गया है जो 7nm प्रोसेस पर बेस्ड है। यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Funtouch OS 13 के साथ आता है। डिवाइस को 5000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है।

