Which is the best 5G phone under 15000: भारतीय मोबइल बाजार में ढेरों 5जी स्मार्टफोन मौजूद हैं, जिनकी अलग-अलग कीमत है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं 15 हजार रुपये से कम कीमत में आने वाले मोबाइल फोन के बारे में। इस रेंज में ओप्पो और रियलमी के 5जी स्मार्टफोन मौजूद हैं। आइये जानते हैं इन दोनों के स्पेसिफिकेशन।

Realme 8 5G vs OPPO A53s 5G: रियलमी 8 5जी (4जीबी रैम, 128 जीबी स्टोरेज) स्मार्टफोन को 14999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जबकि ओप्पो ए53एस 5जी (6जीबी रैम, 128 जीबी स्टोरेज) 14990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इन दोनों स्मार्टफोन की अपनी खूबियां और कई मामलों में यह एक दूसरे से आगे भी नजर आते हैं। आइये जानते हैं। (इसे भी पढ़ेंः नोकिया और जियो जैसे ब्रांद दे रहे हैं 4जी फोन, शुरुआती कीमत 1499 रुपये)

Realme 8 5G vs OPPO A53s 5G: डिस्प्ले

रियलमी 8 5जी में 6.5 इंच का डिस्प्ले है, जो एक फुल स्क्रीन डिस्प्ले है और इसमें 90हर्टज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले दिया गया है, जबकि ओप्पो ए53एस में 6.52 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है।

Realme 8 5G vs OPPO A53s 5G: बैटरी

ओप्पो के इस स्मार्टफोन में 5000 एमएएच की बहैरी है, जो टाइस सी यूएसबी केबल और फास्ट चार्जर के साथ आती है, जबकि रियलमी के फोन में 5000 एमएएच की बैटरी है, जो 18 वाट के क्विक चार्जर से लैस है और इसमें भी टाइप सी यूएसबी केबल दी गई है। हालांकि कंपनियों ने चार्जिंग स्पीड की जानकारी नहीं दी है।

Realme 8 5G vs OPPO A53s 5G: प्रोसेसर

रियलमी के इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 चिपसेट का इस्तेमाल किया है, जबकि ओप्पो के फोन में भी इसी चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि 14999 रुपये में 4जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज देता है। जबकि ओप्पो 14990 रुपये में 6जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

Realme 8 5G vs OPPO A53s 5G: कैमरा सेटअप

रियलमी 8 5जी में बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और अन्य दो कैमरे 2+2 मेगापिक्सल के हैं। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसके अलावा ओप्पो के भी फोन में रियर पैनल पर ट्रिपल कैमरा है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, जबकि अन्य दो कैमरे 2+2 मेगापिक्सल के हैं। इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है।