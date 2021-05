How can I speed up my old laptop: कोरोना संक्रमण के कारण अधिकतर लोगों को अपने घर से दफ्तर या ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही हैं। ऐसे में कंप्यूटर व लैपटॉप की अहमियत बढ़ गई है। लेकिन अगर आपका लैपटॉप पुराना है और उसकी स्पीड स्लो हो गई है और अभी एकदम से नया लैपटॉप नहीं खरीद सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुराने लैपटॉप की स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है।

एक नए और ठीक-ठाक लैपटॉप की कीमत करीब 20 हजार रुपये से शुरू होती है। लेकिन आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने लैपटॉप की स्पीड में इजाफा कर सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। ( इसे भी पढ़ेंः पुराने स्मार्टफोन की स्पीड ऐसे करें इजाफा, जानें खास टिप्स)

1. स्टार्टअप और टास्क प्रोग्राम को सेट करें (How do I control Windows startup?)

लैपटॉप जब ऑन होता है तब मल्टीपल प्रोग्राम ऑटोमैटिक ऑन हो जाते हैं औ रन करने लगते हैं। यह प्रोग्राम बैकग्राउंड में काम करते हैं और सीपीयू को इस्तेमाल करते हैं। इससे स्टार्टअप टाइम स्लो हो जाता है और सिस्टम देर से ऑन होता है। साथ ही यह लैपटॉप की स्पीड को भी प्रभावित करता है। ऐसे में जरूरी है कि लैपटॉप की स्पीड बढ़ाने के लिए स्टार्टअप प्रोग्राम को सीमित किया जाए। (इसे भी पढ़ेंः पुराना लैपटॉप खरीदते समय रखें 4 बातों का ध्यान)

स्टार्टअप प्रोग्राम को ऐसे करें कम

स्टार्टअप प्रोग्राम को कम करने के लिए स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करें। इसके बाद नई विंडो खुलेगी, जिसमें टास्क मैनेजर पर लिखा होगा। इसके बाद स्टार्टअप के टैब पर क्लिक करें और देखें कि कौन-कौन से प्रोग्राम एड हैं और जो गैर जरूरी लगें, उन्हें हटा दीजिये।

2. डिस्क क्लीनअप का करें इस्तेमाल (How do I do a disk cleanup?)

लैपटॉप यूजर्स disk cleanup का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गैर जरूरी स्टोरेज को डिलीट करने का विकल्प देता है। साथ ही यह बताता है कि हाल ही में किन-किन जगाहों पर कितना स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें रिसाइकल बिन और डाउनलोड्स फोल्डर भी शामिल है। इसे इस्तेमाल करने के लिए विंडोज 10 के सर्च बार में disk cleanup टाइप करें और एंटर कर दें। इसके बाद एक प्री इंस्टॉल ऐप नजर आएगा, उस पर क्लिक करने से यह कुछ देर में ही फोल्डर्स को स्कैन कर देगा और डिलीट करने का विकल्प देगा। डिलीट करने से पहले ध्यान दें कि कहीं आप जरूरी फाइल डिलीट न कर दें।

3. टेंप फाइलों को डिलीट करें (How can I delete temp files?)

कंप्यूटर व लैपटॉप अक्सर वर्चुअर मेमोरी फुल हो जाने के कारण धीमा हो जाता है। इससे बचने के लिए आप समय-समय पर टेंप फाइलों को डिलीट करते रहें। इसके लिए आप विंडोज-10 के सर्च बार या विंडोज+R पर क्लिक करें और जो बॉक्स खुलेगा, उसमें %temp% टाइप कर दें।

4. लैपटॉप या कंप्यूटर की रैम बढ़ाएं

अगर आपके लैपटॉप में एक्सर्टनल रैम लगाने का विकल्प है तो उसकी रैम बढ़ा दें, जिससे लैपटॉप की स्पीड बढ़ाने में मदद मिलेगी। डेस्कटॉप में रैम बढ़ाने का विकल्प होता है। रैम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से खरीदा जा सकता है।