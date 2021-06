best keypad mobile is best under 3000: भारतीय मोबाइल बाजार में वैसे तो ढेरों स्मार्टफोन निर्माता ब्रांड हैं, जो बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक फोन बेचती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बाजार में 6 रुपये लेकर 5 हजार रुपये तक तक में कई अच्छे कीपैड मोबाइल्स उपलब्ध हैं। आज हम आपको 3 हजार रुपये से कम कीमत में आने वाले फीचर मोबाइल के बारे में बताने जा रहे हैं।

इस सेगमेंट में आपको नोकिया, सैमसंग, माइक्रोमैक्स जैसे कई ब्रांड मिल जाएंगे। इनमें बैक पैनल पर कैमरा, बड़ी डिस्प्ले, खूबसूरत डिजाइन और स्ट्रांग बैटरी का फीचर मिलेगा। आज हम आपको कुछ ऐसे ही कीपैड बेसिक मोबाइल्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

Nokia 150 TA-1235 DS price feature

नोकिया के इस फोन को 2,494 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन में 2.4 इंच का डिस्प्ले है। इसमें 4 एमबी रैम और 4 एमबी स्टोरेज मिलती है। इसमें बैक पैनल पर 0.3 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया है। साथ ही यह फोन 1020 एमएएच की बैटरी दी गई है।

SAMSUNG Metro 313 Dual Sim price feature

SAMSUNG Metro 313 Dual को फ्लिपकार्ट से 2,025 रुपये में खरीद सकते हैं। इसमें 2.03 इंच का क्यूवीजीए डिस्प्ले दिया गया है। इसमें बैक पैनल पर 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा 4 एमबी रैम और 2.27 एमबी स्टोरेज और 16 जीबी का एसडी कार्ड लगा सकते हैं। इसमें 1000 एमएएच की बैटरी दी गई है।



Micromax X746 price feature

Micromax X746 को फ्लिपकार्ट से 2499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन में 32 एमबी रैम और 32 एमबी स्टोरेज मिलती है। साथ ही यह फोन .4 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। कंपनी ने इसमें बैक पैनल पर 0.3 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 3000 एमएएच की बैटरी दी है।

Micromax X744 price feature

Micromax X744 को 2499 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह फोन एक खास प्रकार के कवर के साथ आता है, जो फोन के साथ इनबिल्ट है, जिसके कारण यह काफी सुरक्षित रहता है। अगर फोन कई बार गिरता भी है तो वह जल्दी खराब नहीं होगा। इस फोन में 2.4 इंच का डिस्प्ले, 0.3 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया है। साथ ही यह फोन 32 एमबी रैम और 32 एमबी स्टोरेज के साथ आता है। इस फोन में 2200 एमएएच की बैटरी दी गई है।