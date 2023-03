200MP Camera Phones: सैमसंग, मोटोरोला, रेडमी के 200MP कैमरा वाले पावरफुल स्मार्टफोन, जानें दाम और सारे फीचर्स

200MP Camera Smartphones- Motorola, Samsung, Infinix और Redmi के स्मार्टफोन 200MP प्राइमरी रियर सेंसर के साथ आते हैं।

200 मेगापिक्सल कैमरे वाले स्मार्टफोन

200MP Camera Smartphones in India: अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं और चाहते हैं कि स्मार्टफोन से ही बढ़िया क्वालिटी की तस्वीरें कैद हो जाएं?स्मार्टफोन की शुरुआत से लेकर अभी तक फोन का कैमरा पूरी तरह से बदल चुका है। कभी VGA कैमरे के साथ आने वाले इस डिवाइस को अब 200 मेगापिक्सल रियर कैमरे के साथ लॉन्च किया जा रहा है। स्मार्टफोन कंपनियां लगातार कैमरे को नए फीचर्स के साथ पेश कर रही हैं और लगातार इनोवेशन देखने को भी मिल रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में उपलब्ध 200MP रियर कैमरे वाले हैंडसेट के बारे में। जानें इनकी कीमत व फीचर्स के बारे में… Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: 1,24,999 रुपये सैमसंग गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा 5जी को 1,24,999 रुपये की प्रीमियम कीमत पर लॉन्च किया गया है। सैमसंग के इस फ्लैगशिप फोन में 12 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। हैंडसेट में 6.8 इंच क्वाडएचडी+ डिस्प्ले मिलती है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए सैमसंग के इस हैंडसेट में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर दिया गया है। फोन ऐंड्रॉयड 13 OS के साथ आता है। Galaxy S23 Ultra 5G में 200MP प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। इसके अलावा हैंडसेट में 10 मेगापिक्सल, 12 मगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल रियर सेंसर भी हैं। रियर कैमरा ऑटोफोकस, ऑप्टिकल ज़ूम सपोर्ट करता है। Also Read Airtel का सबसे सस्ता प्लान लॉन्च, 599 रुपये में चलेगा दो लोगों का मोबाइल खर्च, 103GB डेटा Infinix Zero Ultra: 32999 रुपये इनफिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा स्मार्टफोन की कीमत 32,999 रुपये है। इस हैंडसेट में 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज मिलती है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 4500mAh की बैटरी दी गई है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 920 प्रोसेसर मिलता है। इनफिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की सबसे अहम खासियत है 180W चार्जिंग और 200MP ट्रिपल रियर कैमरा स्मार्टफोन। 200 मेगापिक्सल के रियर कैमरे से कंपनी ने शानदार क्वॉलिटी की तस्वीरें आने का वादा किया है। Also Read 8GB रैम वाला भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन! Moto G32 की पहली सेल आज, जानें दाम व सारे फीचर्स Redmi Note 12 Pro+ 5G: 29,999 रुपये रेडमी नोट 12 प्रो+ 5G स्मार्टफोन में 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। इसके अलावा स्मार्टफोन में 12 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। हैंडसेट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। इस हैंडसेट में 6.67 इंच प्रो AMOLED डिस्प्ले दी गई है। हैंडसेट मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1080 प्रोसेसर मिलता है। स्मार्टफोन में 4989mAh की बैटरी दी गई है जो 120W HyperCharge टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। Redmi Note 12 Pro+ 5G में अपर्चर एफ/1.65, 7P लेंस, फिलम फिल्टर्स के साथ 200MP रियर कैमरा दिया गया है। इसके अलावा अपर्चर एफ/2.2 और 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड ऐंगल और अपर्चर एफ/2.4 के साथ 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मिलते हैं। फोन का रियर कैमरा 4K रिकॉर्डिंग, शॉर्ट वीडियो, स्लो मोश, Vlog Mode, अल्ट्रा-वाइड वीडियो, मैक्रो वीडियो और प्रो-वीडियो जैसे मोड के साथ आता है। Motorola Edge 30 Ultra: 54,999 रुपये मोटोरोला एज 30 अल्ट्रा में 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्मार्टफोन में 6.67 इंच फुलएचडी+ डिसप्ले दी गई है। हैंडसेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। Motorola Edge 30 Ultra को पावर देने के लिए 4610mAh की बैटरी दी गई है। मोटो का यह स्मार्टफोन 200 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल सेकंडरी और 12 मेगापिक्सल के तीन रियर सेंसर के साथ आता है। कैमरा अल्ट्रा पिक्सल टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है और इससे 4K HDR10+ फुटेज रिकॉर्ड की जा सकती है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए मोटो के इस हैंडसेट में 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है।

