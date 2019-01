Whatspp पर खतरनाक बग: गायब कर दे रहा पुरानी चैट, जानें कैसे बचें

अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आप इस फोन में Whatspp का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपको जरुर पढ़नी चाहिए। हाल ही में Whatspp पर एक खतरनाक बग सामने आया है जो आपके सभी पुराने Whatspp मैसेज को डिलीट कर रहा है। यह बग Whatspp चैट्स से मैसेज डिलीट कर देता हैं और इस्तेमाल करने वाला शख्स अचंभित रह जाता है और बाद में खुद को लाचार महसूस करने लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई Whatspp यूजर्स ने ट्विटर पर अपनी आपबीती बताते हुए लिखा है कि उनके Whatspp चैट खुद-ब-खुद सिलसिलेवार डिलीट हो रहे हैं। बता दें कि पिछले साल भी एक ऐसा Whatspp बग सामने आया था हालांकि उस वक्त भी इस बग को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया था।

एक Whatspp यूजर भरत मिश्रा ने हाल ही में ट्विटर पर लिखा कि उनके Whatspp मैसेज डिलीट हो रहे हैं। भारतीय यूजर के मुताबिक वो Moto G4 Plus स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और पिछले कुछ दिनों से हर सुबह उनके कुछ चैट डिलीट हो रहे हैं। अभी तक इस मामले में कंपनी की तरफ से आधिकारिक रुप से कुछ नहीं कहा गया है। आपको याद दिला दें कि बीते साल Whatspp ने गूगल के साथ पार्टनरशीप करने का ऐलान किया था, जिसके तहत कहा गया था कि सभी Whatspp बैकअप गूगल ड्राइव में सुरक्षित होंगे लेकिन बैकअप डाटा 15 जीबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस ऐप की तरफ से यह भी कहा गया था कि जो भी बैकअप पिछले एक या उससे अधिक सालों से अपडेट नहीं हुए हैं वो ड्राइव में से खुद-ब-खुद ही डिलीट हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसी की वजह से यूजर्स के मैसेज हाल के दिनों में डिलीट हो रहे हैं।

It looks this issue persists for some Android users.

Are you still experiencing it? pic.twitter.com/piBXEUopIt

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 10, 2019