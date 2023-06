Asus Zenfone 10: लॉन्च हो गया 16GB रैम और 50MP कैमरे वाला धाकड़ स्मार्टफोन, जाने दाम व फीचर्स

Asus Zenfone 10 Launched: आसुस ज़ेनफोन 10 स्मार्टफोन को 16 जीबी तक रैम व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। यह फोन AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है।

आसुस ज़ेनफोन 10 स्मार्टफोन लॉन्च

ASUS Zenfone 10 Launched: आसुस ने अपनी Zenfone Series में नया स्मार्टफोन आसुस ज़ेनफोन 10 लॉन्च कर दिया है। आसुस ज़ेनफोन 10, कंपनी Zenfone 9 का अपग्रेड वेरियंट है और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। आसुस ज़ेनफोन 10 स्मार्टफोन में 5.9 इंच की डिस्प्ले दी गई है। डिवाइस में AMOLED पैनल मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है। स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर, ड्यूल-कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे जैसी खूबियां हैं। जानें Asus Zenfone 10 की कीमत व फीचर्स के बारे में… ASUS Zenfone 10 Price आसुस ज़ेनफोन 10 स्मार्टफोन मिडनाइट ब्लैक, कॉमेट व्हाइट, इकलिप्स रेड,ऑरोरा ग्रीन और स्टारी ब्लू कलर में आता है। ज़ेफोन 10 के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 799 यूरो (करीब 71,300 रुपये) है। वहीं 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 849 यूरो (करीब 75,800 रुपये) में लॉन्च किया गया है। जबकि टॉप-ऐंड 16 जीबी रैम व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट की कीमत 929 यूरो (करीब 82,900 रुपये) है। डिवाइस को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ताइवान और हॉन्ग कॉन्ग में 2023 की पहली तिमाही में उपलब्ध कराया जाएगा। ASUS Zenfone 10 Specifications आसुस ज़ेनफोन 10 स्मार्टफोन में 5.9 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो फुल एचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है। फोन में क्वालकॉम का फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 740 GPU मिलता है। डिवाइस को 16 जीबी तक रैम व 256/512GB इनबिल्ट स्टोरेज में उपलब्ध कराया गया है। आुसस ज़ेनफोन 10 स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 के साथ आता है जिसके ऊपर ZenUI स्किन मिलती है। Asus का दावा है कि हैंडसेट में दो साल तक ऐंड्रॉयड व चार साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट मिलेंगे। Also Read ऐमजॉन ने लॉन्च से पहले कर दिया Motorola Razr 40, iQOO Neo 7 Pro और Realme Narzo 60 के दाम का खुलासा Zenfone 10 में सबसे ऊपर दांये कोने में पंच-होल कटआउट दिया गया है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। फोन में चारों तरफ पतले बेज़ल दिए गए हैं। स्क्रीन की अधिकतम ब्राइटनेस 1100 निट्स है। Also Read सैमसंग के नए स्मार्टफोन की डिजाइन लीक, फ्लैगशिप फोन जैसा होगा लुक! कैमरे की बात करें तो Zenfone 10 स्मार्टफोन में ड्यूल- कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 50 मेगगापिक्सल प्राइमरी (Sony IMX766 sensor) और 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Zenfone 10 में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। आसुस ज़ेनफोन 10 स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 4300mAh की बैटरी दी गई है जो 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। बैटरी 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए ज़ेनफोन 10 में ड्यूल-सिम कार्ड स्लॉट, 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई 7.0, ब्लूटूथ, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और 3.5 एमएम ऑडियो जैक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। डिवाइस IP68 रेटिंग के साथ आती है और डस्ट व वॉटर रेजिस्टेंस है। फोन में सिक्यॉरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। हैंडसेट का डाइमेंशन 146.5×68.1×9.4mm और वज़न 172 ग्राम है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है।

