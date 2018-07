Assam NRC Final Draft List Result Online Check, www.assam.gov.in, www.nrcassam.nic.in, www.assam.mygov.in: असम में एनआरसी (NRC, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार) का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। यह फाइनल ड्राफ्ट जारी किया गया है। इस ड्राफ्ट में 40 लाख लोगों को जगह नहीं मिली है। मतलब 40 लाख लोगों का इसमें नाम ही नहीं है। ड्राफ्ट में आपका नाम है या नहीं है इसकी जानकारी कैसे हो, इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन इसका पता लगा सकते हैं। अगर आपके पास जरूरी सुविधाएं हैं तो यह सब आप घर बैठे भी कर सकते हैं।

सबसे पहले ऑफलाइन की बात करते हैं इसके लिए आपको अपने फोन से मैसेज करना होगा। NRC में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर ARN टाइप करना है इसके बाद स्पेस देना है। इसके बाद ARN नंबर टाइप करना है। इसके बाद मैसेज के सेंड कर देना है। मैसेज भेजने के लिए 4 नंबर जारी किए गए हैं। अपना नाम देखने के लिए इनमें से किसी भी नंबर 9765556555, 7899405444, 7026321133 और 7026861122 पर मैसेज भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए- ARN space ARN number (Example ARN 102345678909876543211) send to 9765556555 or 7899405444 or 7026321133 or 7026861122।

टॉल फ्री नंबर: अगर आप एसएमएस और ऑनलाइन जानकारी हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप असम में हैं तो 15107 डायल करें। अगर आप असम से बाहर हैं तो 18003453762 डायल करें। आपकी नागरिकता से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी। अगर किसी कारण से आप ऑनलाइन अपना नाम नहीं देख पा रहे हैं आप अपने नजदीकी NRC सेवा केंद्र पर जा सकते हैं।

ऐसे करें ऑनलाइन चेक: आप www.nrcassa.nic.in, www.assam.mygov.in और www.assam.gov.in पर जाकर अपने नाम का पता लगा सकते हैं। अगर आप इस www.assam.gov.in वेबसाइट पर जाएंगे तो इसके होम पेज पर में आपको इस ड्राफ्ट के बारे में कई लिंक दिखाई देंगे। लिंक पर क्लिक करेंगे तो नया पेज खुल जाएगा। यहां आप अपना ARN नंबर और कैप्चा डालकर अपने नाम की जानकारी मिल जाएगी।

