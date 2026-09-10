Apple ने आखिरकार अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे बुधवार को अपने साल के सबसे बड़े लॉन्च इवेंट में पेश किया। करीब 3 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ यह अब तक का सबसे महंगा आईफोन है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट करीब 4.5 लाख रुपये तक जाता है।

iPhone Duo में नया A20 Pro चिपसेट, 2nm प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और कुल 4 कैमरे दिए गए हैं। किताब की तरह फोल्ड होने वाले इस फोन के जरिए Apple ने पहली बार फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री की है।

iphone Duo के इंडिया प्राइस

iphone Duo के 256GB मॉडल के दाम 299900 रुपये हैं। 512GB मॉडल की कीमत 324900 रुपये है। 1TB मॉडल के दाम 374900 रुपये हैं जबकि 2TB मॉडल को 449900 रुपये में लिया जा सकेगा।

iphone Duo की भारत में उपलब्धता

भारत में इन फोन्स के प्रीऑडर्स 16 अक्टूबर को शाम साढ़े 5 बजे से शुरू होंगे। ये फोन्स 23 अक्टूबर से लिए जा सकेंगे।

iphone Duo: फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

Apple ने अपने पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo को प्रीमियम फीचर्स के साथ पेश किया है। इसमें 7.6 इंच का बड़ा फोल्डिंग Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है, जबकि बाहर 5.4 इंच की कवर स्क्रीन मिलती है। दोनों डिस्प्ले 120Hz ProMotion, Always-On और Dynamic Island को सपोर्ट करते हैं।

फोन में नया A20 Pro चिप दिया गया है, जिसमें 6-कोर CPU, 7-कोर GPU और Neural Accelerator शामिल है। इसके साथ Apple Intelligence और एडवांस Siri AI जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। बॉडी टाइटेनियम फ्रेम और मजबूत टाइटेनियम हिंज कवर से बनी है, वहीं फोटो और वीडियो के लिए अलग Camera Control बटन भी दिया गया है।

फोटोग्राफी के लिए iPhone Duo में 48MP Fusion मेन कैमरा और 48MP Fusion अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP Center Stage फ्रंट कैमरा के साथ अंडर-डिस्प्ले FaceTime कैमरा दिया गया है, जो ज्यादा इमर्सिव फुल-स्क्रीन अनुभव देता है।

यह भी पढ़ें: iPhone 18 Pro और Pro Max लॉन्च

Apple ने अपने साल के सबसे बड़े सितंबर इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। इस बार कंपनी ने सिर्फ नया डिजाइन ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भी अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन का सबसे बड़ा आकर्षण बनाया है। नए Pro मॉडल्स में A20 Pro चिप, ज्यादा पर्सनल Siri, लंबी बैटरी लाइफ और नया Burgundy कलर दिया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…