एप्पल ने आधिकारिक तौर पर भारत में एप्पल पे लॉन्च कर दिया है। कंपनी इस लॉन्च के साथ ही आईफोन, आईपेड और एप्पल वॉच यूजर्स के लिए अपना सुरक्षित पेमेंट सिस्टम लेकर आई है, और जल्द ही मैक के लिए भी सपोर्ट मिलेगा। यूजर्स एप्पल पे के आने से देश में बिना पिन या ओटीपी डाले स्टोर, ऐप और वेब पर पेमेंट कर सकेंगे।

कैसे काम करता है और कौन इस्तेमाल कर सकता है?

अभी एप्पल पे की सुविधा सिर्फ एक्सिस बैंक के वीजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। ग्राहक अपने इन कार्ड को एप्पल पे में जोड़ सकते हैं। इसके बाद वे भारत में हजारों दुकानों, ऑनलाइन दुकानों और उन सभी जगहों पर भुगतान कर सकते हैं, जहां एनएफसी से भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल पे और एप्पल वॉलेट की उपाध्यक्ष जेनिफर बेली ने भारत में एप्पल पे की शुरुआत को देश की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत में लोग तेजी से डिजिटल और बिना नकद भुगतान की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही, वे भुगतान के दौरान बेहतर सुरक्षा और निजी जानकारी की सुरक्षा भी चाहते हैं।

जेनिफर बेली के मुताबिक, एप्पल पे का मकसद रोजमर्रा के कार्ड से होने वाले भुगतान को आसान, सुरक्षित और निजी बनाना है। दुकानों पर ग्राहक बिना किसी अलग ऐप, पिन या ओटीपी के सिर्फ एक बार फोन टैप करके भुगतान कर सकते हैं। वहीं, ऑनलाइन खरीदारी के दौरान उन्हें बार-बार अपने कार्ड की जानकारी दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी।

Apple Pay: कैसे करें सेट अप

– Axis Bank ऐप के लेटेस्ट वर्जन से सीधे एप्पल वॉलेट में अपना एलिजिबल कार्ड जोड़ सकते हैं।

– इसके लिए आईफोन में वॉलेट ऐप खोलें और प्लस (+) के निशान पर टैप करें।

– इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके कार्ड जोड़ें।

– कार्ड जुड़ने के बाद तुरंत एप्पल पे का इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है।

Apple Pay: ऐसे करें स्टोर में पेमेंट

– आईफोन के साइड बटन या होम बटन पर दो बार क्लिक करें।

– जरूरत पड़ने पर फेस आई़डी, टच आईडी या डिवाइस पासकोड से अपनी पहचान कन्फर्म करें।

– अब आईफोन के ऊपरी हिस्से या आईफोन वॉच के डिस्प्ले को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मशीन के पास ले जाएं।

– पेमेंट पूरा होने के बाद कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड और दूसरे फायदे मिलते रहेंगे।

कहां कर सकते हैं इस्तेमाल

लॉन्च के समय, एप्पल पे को पूरे भारत में लाखों मार्च तक स्वीकार किया गया, जिसमें एप्पल ब्लिंकिट, चायोस, कॉमेट, क्रोमा, इंटरफ्लोरा रिलायंस ब्रांड्स जैसे दिग्गज शामिल हैं।

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