Apple One Plan: टेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एप्पल ने भारत में एप्पल वन बंडल्ड सर्विस यूज़र्स के लिए लॉन्च कर दी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की सब्सक्रिप्शन बंडल में एप्पल म्यूजिक (Apple Music), एप्पल टीवी प्लस (Apple TV+), Apple Arcade और iCloud स्टोरेज शामिल है।

इसका मतलब यह हुआ कि यूज़र्स अगर Apple One प्लान लेते हैं तो उन्हें इन सर्विस के लिए अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आइए आपको बताते हैं की भारत में एप्पल वन सब्सक्रिप्शन की कीमत कितनी तय की गई है।

Apple One Subscription Price

एप्पल वन सब्सक्रिप्शन के इंजीविजुअल प्लान की भारत में कीमत 195 रुपये प्रति माह तय की गई है। इसके फैमिली पैक की कीमत प्रतिमाह 365 रुपये रखी गई है। सर्विस भारत में उपलब्ध है और आप किसी भी समय इसके लिए साइन-अप कर सकते हैं।

Apple One subscription plan: इंडीविजुअल और फैमिली प्लान में मिलेंगे ये फायदे

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की इंडीविजुअल प्लान में यूज़र्स को एप्पल म्यूज़िक, एप्पल टीवी प्लस, एप्पल Arcade के अलावा 50 जीबी iCloud स्टोरेज मिलेगी।

वहीं, इसके फैमिली प्लान में 200 जीबी iCloud स्टोरेज के अलावा अन्य सभी बेनेफिट्स इंजीविजुअल प्लान के समान ही मिल रहे हैं। इन सेवाओं को परिवार के 6 सदस्यों तक के साथ शेयर किया जा सकता है।

एप्पल म्यूजिक की कीमत (Apple Music Price)

भारत में छात्रों के लिए एप्पल म्यूजिक की कीमत 49 रुपये प्रति महीना, इंजीविजुअल के लिए 99 रुपये प्रति महीना और फैमिली पैक या कह लीजिए परिवारों के लिए प्रति महीना 149 रुपये है।

अन्य एप्पल सर्विसेज़ की कीमत

एप्पल टीवी प्लस और एप्पल आरर्केड की कीमत प्रति माह 99 रुपये है। वहीं, 50 जीबी आईक्लाउड की कीमत प्रति माह 75 रुपये और 200 जीबी के लिए प्रति माह 219 रुपये है। 2 टीबी की कीमत 749 रुपये प्रति माह है।

ऐसे करें साइन-अप: How to Sign Up For Apple One

एप्पल वन सब्सक्राइब करने का प्रोसेस काफी आसान है, इसके लिए आपको एप स्टोर पर जाना होगा और फिर यहां अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। इसके बाद सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद आपको ट्राई इट नाउ और फिर गेट एप्पल वन ऑप्शन मिलेगा। लॉन्च ऑफर के तहत फिलहाल कंपनी यूज़र्स को एक महीने की फ्री सर्विस दे रही है और इसके बाद आपको सर्विस के लिए भुगतान करना होगा।

