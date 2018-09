Apple iPhone XS, iPhone XC, iPhone XS Plus: तस्वीर आईफोन X की है।

Apple iPhone XS, iPhone XC, iPhone XS Plus Expected Price in India, Specifications, Features: बस थोड़ा इंतजार और ऐपल के लेटेस्ट आईफोन्स दुनिया के सामने होंगे। 12 सितंबर को अमेरिका में होने वाले इवेंट में कंपनी तीन नए आईफोन 5.8 इंच का iPhone Xs, 6.1 इंच का iPhone Xr और 6.5 इंच का iPhone Xs Plus पेश कर सकती है। आईफोन के नए मॉडल्स के नाम को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ का दावा है कि इन्हें आईफोन 9 कहा जाएगा तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि ये एक्सएस सीरीज के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। हालांकि, सभी एक बात पर एकमत हैं कि कम से कम तीन नए आईफोन पेश किए जाने वाले हैं। बता दें कि ऐपल के नए हेडक्वॉर्टर के स्टीव जॉब थिएटर में यह इवेंट होने वाला है।

इस ऑफिशियल लॉन्च के महीनों पहले से इन डिवाइसेज से जुड़ी लीक की अनगिनत खबरों और अटकलों से आप दो चार हो चुके हैं। अंतिम प्रोडक्ट क्या होगा, यह तो लॉन्च के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन इनकी Expected Price, Specifications और Features को लेकर अभी तक जो जानकारी सामने आई है, फिलहाल उसके बारे में आपको बताते हैं।

जहां तक iPhone XS का सवाल है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह पिछले साल आए iPhone X का अगला संस्करण होगा। आईफोन एक्स की तरह ही लेटेस्ट स्मार्टफोन भी 5.8 इंच स्क्रीन का होगा। इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि डिजाइन के मामले में भी यह बहुत कुछ पिछले फोन की तरह ही होगा। आईफोन एक्स की तरह ही इसमें भी डुअल कैमरा सेटअप होने की संभावना है। इसके अलावा, फेस आईडी अनलॉक और गेस्चर नेविगेशन होने की भी पूरी उम्मीद है। पिछले फोन से इतनी सारी समानता के बावजूद यह माना जा रहा है कि आईफोन एक्सएस में बेहतर इमेज सेंसर होगा। दावों के मुताबिक, यह स्मार्टफोन 64GB और 256GB के साथ उपलब्ध होगा।

iPhone XS Plus की बात करें तो इसमें सब कुछ iPhone XS जैसा ही होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें बड़ी स्क्रीन और बड़ी बैटरी होगी। कहा जा रहा है कि इसकी स्क्रीन साइज 6.5-inch होगी। आईफोन एक्सएस और एक्सएस प्लस, दोनों में ही एमोलेड स्क्रीन होगी। हालांकि, इन दोनों ही स्माटफोन में 3.5mm हेडफोन जैक नहीं होगा। आईफोन 8 सीरीज के साथ ही यह फीचर खत्म किया जा चुका है। नए स्मार्टफोन वॉटर और डस्ट प्रूफ होंगे।

iPhone XC या XR: इस मॉडल की कीमत बाकी दोनों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम होगी, इस बात की उम्मीद पहले से की जा रही है। अब देखना यह है कि इसमें लेटेस्ट A12 चिप होती है या पिछले A11 का ही विकल्प दिया जाता है। दावा किया जा रहा है कि इसकी स्क्रीन 6.1 इंच की होगी। हालांकि, यह एलसीडी स्क्रीन हो सकती है, जो फुल एचडी फीचर के साथ हो। इस बात की भी संभावना है कि इसमें नॉच के साथ स्क्रीन दी गई हो। वहीं, इसमें सिंगल रियर कैमरा हो सकता है। रैम 3 या 4 जीबी की हो सकती है। इस बात की भी उम्मीद है कि यह डुअल सिम सपोर्ट करे।

iPhone XS, iPhone XS PLUS, iPhone XC India Price & Availability: पिछले सालों का ट्रेंड देखकर अंदाजा लगाएं तो कहा जा सकता है कि 12 सितंबर को लॉन्च के बाद यह 21 सितंबर से दुनिया भर के स्टोर से बिकना शुरू हो जाएगा। भारत में भी इसी तारीख या आखिरी हफ्ते से ये स्मार्टफोन उपलब्ध हो सकते हैं। जहां तक कीमतों का सवाल है, iPhone XS करीब 78,000 रुपये, iPhone XS Plus करीब 88,000 रुपये और iPhone XC या Xr करीब 62,000 रुपये का हो सकता है। हालांकि, यह एक सामान्य अंदाजा है। अटकलों की मानें तो ये स्मार्टफोन इनसे ज्यादा भी महंगे हो सकते हैं।

