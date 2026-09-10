एप्पल के 9 सितंबर वाले इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 18 Duo की बड़ी स्क्रीन और नए डिजाइन की रही। हालांकि, इसी शोर के बीच कई ऐसे फीचर भी पेश किए गए जो रोजमर्रा के इस्तेमाल और प्रोफेशनल क्रिएटर्स दोनों के लिए कहीं ज्यादा मायने रखते हैं।

iPhone 18 Pro के वेरिएबल अपर्चर कैमरे से लेकर Apple Watch Series 12 की ऑडियो इंटेलिजेंस और iPhone Duo के नए स्टैंडबाय अनुभव तक, ये तीन अपडेट सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले रहे।

आईफोन 18 प्रो पर वेरिएबल अपर्चर

एप्पल, आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के 48एमपी फ्यूजन मैन कैमरे को “एप्पल का अब तक का सबसे एडवांस्ड कैमरा” कह रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैमरे में एक वेरिएबल अपर्चर है जिसमें छह लेजर-कट ब्लेड आसानी से ट्रांजिशन करते हैं ताकि सबसे अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड और लाइटिंग पक्की हो सके।

नए सेंसर के साथ काम करते हुए आईफोन 18 प्रो कैमरे अब बेहतर लो-लाइट फोटोग्राफी, ग्रुप फोटो में चेहरों पर ज्यादा क्रिस्प डिटेल्स और खराब लाइटिंग कंडीशन में भी ज्यादा कलर वाले शॉट दे सकते हैं।

पिछले कुछ सालों में आईफोन प्रो सीरीज ने मोबाइल वीडियोग्राफी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है, और वेरिएबल अपर्चर कैपेबिलिटी प्रोफेशनल फोटोग्राफरों को यह फोन और भी पसंद आएगा। अब उन्हें 60 एफपीएस तक कैप्चर किए गए वीडियो पर सिनेमैटिक इफेक्ट्स लगाने की भी एबिलिटी मिलती है।

टाइम-लैप्स मोड अब 4के और डॉल्बी विजन एचडीआर के साथ आता है, जबकि ऑडियो मिक्स एल्गोरिदम अब म्यूजिक को आइसोलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही, कैमरा ऐप में प्रो कंट्रोल्स अब एक कस्टमाइजेबल एक्सपीरियंस हैं, जिसमें लेंस अपर्चर, शटर स्पीड और व्हाइट बैलेंस के लिए नई सेटिंग्स हैं, साथ ही एक्सपोज़र लेवल चेक करने के लिए एक हिस्टोग्राम भी है।

एप्पल वॉच पर ऑडियो इंटेलिजेंस

एप्पल वॉच हमेशा आपकी कलाई पर रहती है, जो एस11 जैसी पावरफुल चिप के साथ कई मौके खोलती है। एप्पल वॉच सीरीज 12 ऑन-डिवाइस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन यूज़र्स को अलर्ट करती है जो बहरे हैं या जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है, जब कोई सायरन, अलार्म या कोई दूसरी जरूरी आवाज बजती है।

इसमें लाइव रिवाइंड भी है जो उन्हें 15 सेकंड पहले बातचीत में कही गई बातों को टेक्स्ट स्निपेट के रूप में याद करने में मदद करता है। इसके बाद यूजर Siri से टेक्स्ट के कंटेंट के बारे में पूछ सकते हैं या बाद में दोबारा देखने के लिए इसे Siri ऐप में सेव कर सकते हैं। Siri Recap के साथ, वे बाद में याद रखने के लिए बातचीत की हाई-लेवल समरी पा सकते हैं।

iPhone Duo पर स्टैंडबाय

आप नहीं चाहेंगे कि कोई महंगा कमर्शियल एयरक्राफ्ट बिना किसी अच्छे कारण के एक घंटे के लिए भी ग्राउंडेड रहे। इसी तरह, आप चाहेंगे कि iPhone Duo जैसा डिवाइस इस्तेमाल न होने पर भी अपनी कीमत वसूलता रहे। स्टैंडबाय इस नए फॉर्म फैक्टर में ठीक यही करता है।

जब आप फोन को नीचे रखते हैं तो इसे फोटो फ्रेम, विजेट के लिए हब, घड़ी, और भी बहुत कुछ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नए कैलेंडर और वेदर फेस मौजूदा घड़ी और मॉड्यूलर फेस के साथ जुड़ते हैं, साथ ही फोन के डाउनटाइम का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए और भी कस्टमाइजेशन उपलब्ध हैं।

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Apple ने अपने साल के सबसे बड़े सितंबर इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। इस बार कंपनी ने सिर्फ नया डिजाइन ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भी अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन का सबसे बड़ा आकर्षण बनाया है। नए Pro मॉडल्स में A20 Pro चिप, ज्यादा पर्सनल Siri, लंबी बैटरी लाइफ और नया Burgundy कलर दिया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…