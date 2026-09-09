Apple Event 2026: एप्पल पसंद करने वालों के लिए साल का सबसे बड़ा लॉन्च इवेंट आज (9 सितंबर) होने जा रहा है। कंपनी अपने सितंबर इवेंट में नई iPhone 18 सीरीज समेत कई नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। यह कार्यक्रम अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एप्पल पार्क में आयोजित होगा।

इस बार नए एप्पल के साथ फोल्डेबल iPhone को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में दुनियाभर के करोड़ों लोग एप्पल के इस इवेंट का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी लॉन्च इवेंट लाइव देखना चाहते हैं, तो यहां जानिए समय और पूरी जानकारी…

आईफोन 18 लॉन्च 2026 कैसे देखें?

आप एप्पल के आईफोन 18 लॉन्च इवेंट का लाइवस्ट्रीम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, एप्पल टीवी, एप्पल डेवलपर ऐप और कंपनी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लाइवस्ट्रीम बुधवार, 9 सितंबर को सुबह 10 बजे PT या रात 10:30 बजे IST पर शुरू होगा।

आईफोन 18 लॉन्च 2026 क्या उम्मीद करें?

सितंबर का इवेंट एप्पल का सबसे बड़ा शोकेस बना हुआ है, जहां वह नए हार्डवेयर प्रोडक्ट और अपने सबसे पॉपुलर डिवाइस के अपडेट लॉन्च करता है। कभी-कभी, कंपनी ऐसे प्रोडक्ट भी पेश करती है जो पूरी तरह से नई कैटेगरी के होते हैं। यहां बताया गया है कि एप्पल इस इवेंट में क्या घोषणा कर सकता है।

आईफोन अल्ट्रा

एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन, जिसे आईफोन अल्ट्रा या आईफोन फोल्ड के नाम से मार्केट किया जा सकता है, सितंबर के इवेंट में सारी लाइमलाइट बटोर सकता है। इसमें शायद एक बुक-स्टाइल डिज़ाइन होगा, जो हाल ही में लॉन्च हुए Samsung Galaxy Z Fold 8 की याद दिलाता है, लेकिन इसका फॉर्म फैक्टर चौड़ा और छोटा होगा।

आईफोन अल्ट्रा में 5.5-इंच की बाहरी स्क्रीन होने की अफवाह है जो 7.8-इंच के अंदरूनी डिस्प्ले में बदल जाती है और इसकी कीमत 2000 डॉलर से 2500 डॉलर के बीच हो सकती है।

आईफोन 18 प्रो मॉडल

Apple से पूरे iPhone लाइनअप में आम सुधार करने की भी उम्मीद है, जिसमें तेज़ चिप्स और बेहतर फ्रंट और रियर कैमरे शामिल हैं। बुधवार को आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स लॉन्च होने की संभावना है, और चल रहे मेमोरी चिप संकट के बीच इन डिवाइस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी वजह से इस साल एंट्री-लेवल आईफोन 18 मॉडल के लाइनअप से गायब रहने की उम्मीद है।

इसके बजाय, Bloomberg के अनुसार, iPhone 18, iPhone 18E और शायद एक नया iPhone Air वसंत में लॉन्च हो सकता है।

एप्पल वॉच

एप्पल वॉच सीरीज 12 और एप्पल वॉच अल्ट्रा 4 के सितंबर 2026 के इवेंट में डेब्यू करने की उम्मीद है। Bloomberg के अनुसार, नए Apple Watch लाइनअप में तेज़ चिप्स और नए AI-पावर्ड हेल्थ और फिटनेस फीचर्स हो सकते हैं।

इन स्मार्टवॉच की कीमत कितनी होगी और क्या इनके डिज़ाइन में कोई बदलाव होगा, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को दुनिया बदलने वाली तकनीक माना जा रहा है, लेकिन अब इसी तकनीक को लेकर एक चौंकाने वाली चेतावनी सामने आई है। एआई कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) के एक वरिष्ठ शोधकर्ता का कहना है कि अगले 10 वर्षों में एआई के कारण मानव जाति के पूरी तरह खत्म होने की संभावना 10% से भी ज्यादा हो सकती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…