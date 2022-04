Apple iPhone 14: लॉन्‍च डेट से लेकर डिजाइन और फीचर्स तक, जानें इस फ्लैगशिप सीरीज के बारे में सबकुछ

Apple Iphone 14 Everything All You Need To Know: यह iPhone 13 का अपग्रेड डिवाइस होने के साथ ही कई महत्‍वपूर्ण बदलावों के साथ आ सकता है।

जानें- कब लॉन्‍च होगा Iphone 14 (Photo- Anuj Bhatia/Indian Express)

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.