तैयारी पूरी! 12 सितंबर को ऐप्पल इवेंट, iPhone 15 Series से उठ सकता है पर्दा

iPhone 15 Event: 12 सितंबर को होने वाले ऐप्पल इवेंट में कंपनी द्वारा iPhone 15 Series के साथ ऐप्पल वॉच भी लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

टेक्नोलॉजी डेस्क Edited by Naina Gupta Written by

ऐप्पल ने 12 सितंबर को होने वाले इवेंट के लिए भेजे इनवाइट

