iPhone Price Hike: अगर आप नया iPhone खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले यह खबर आपके काफी काम की है। Apple ने अपने कई पुराने iPhone मॉडल्स की कीमत बढ़ा दी है। कंपनी की यह बढ़ोतरी कंपनी के नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च होने के तुरंत बाद की गई है, जिससे ग्राहकों को अब पहले से ज्यादा कीमत चुकानी होगी।

नई कीमतें iPhone 16, iPhone 17, iPhone 17e और iPhone Air पर लागू हो गई हैं। कुछ मॉडल्स के दाम में हजारों रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 65,000 रुपये तक बढ़ गई है। ऐसे में अगर आप इन पुराने iPhone मॉडल्स को खरीदने का सोच रहे हैं, तो नई प्राइस लिस्ट जानना आपके लिए जरूरी है…

iPhone 17: पहले इसकी शुरुआती कीमत पहले 82,900 रुपये थी। अब इसकी कीमत बढ़कर 99,900 रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि इसमें सीधे 17,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। iPhone 16: कंपनी ने इसके 128GB मॉडल की कीमत 69,900 रुपये से बढ़कर 89,900 रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को अब इस फोन के लिए 20000 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। iPhone 17e: इसकी 256GB वेरिएंट की कीमत पहले 64,900 रुपये थी, जो अब 15000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 79,900 रुपये हो गई है। इसके 512GB मॉडल की कीमत अब 1,04,900 रुपये है। iPhone Air: इसमें सबसे बड़ा बदलाव आईफोन एयर की कीमत में देखने को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार इसके 1TB वेरिएंट की कीमत 1,59,900 रुपये से बढ़कर 2,24,900 रुपये हो गई है। यानी इसकी कीमत में 65,000 रुपये का अंतर आया है।

कितनी है नए आईफोन 18 प्रो की कीमत?

कंपनी ने भारत में आईफोन 18 प्रो को 1,64,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया है, जबकि आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये रखी गई है।

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Apple ने आखिरकार अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे बुधवार को अपने साल के सबसे बड़े लॉन्च इवेंट में पेश किया। करीब 3 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ यह अब तक का सबसे महंगा आईफोन है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट करीब 4.5 लाख रुपये तक जाता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…