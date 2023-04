इंतजार खत्म! भारत में खुला पहला Apple स्टोर, खुद पहुंचे CEO टिम कुक, जुटी भारी भीड़

Apple’s First Retail Store in India: ऐप्पल ने मंगलवार (18 अप्रैल 2023) को मुंबई में भारत का पहला रिटेल स्टोर खोल दिया। ऐप्पल के सीईओ टिम कुक (Tim Cook) ने कंपनी की रिटेल विंग की सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट Deirdre O’Brien के साथ मुंबई स्टोर का उद्घाटन किया। ऐप्पल के पहले स्टोर की ओपनिंग के मौके पर भारी भीड़ पहुंची। लोग घंटो से स्टोर खुलने का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें नए iPhone 14 और Apple Watch Ultra जैसे नए गैजेट्स का एक्सपीरियंस मिल सके। ऐप्पल के रिटेल स्टाफ ने आम लोगों के लिए स्टोर के दरवाजे खलने के साथ जश्न मनाया। मुंबई में खुलने वाला यह पहला रिटेल स्टोर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल (Jio World Drive Mall) में है। स्टोर सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगा। पहले ऐप्पल स्टोर के लिए भारी भीड़ जुटी। बता दें कि मुंबई में खुले पहले ऐप्पल स्टोर को Apple BKC स्टोर नाम दिया गया है। यहां ग्राहकों को एक नया शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐप्पल फैंस यहां फुल ऐप्पल ईकोसिस्टम जैसे iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook रेंज, ऐप्पल टीवी और ऐप्पल एक्सेसरीज तक खरीद सकेंगे। ऐप्पल के सीईओ टिम कुक बता दें कि मुंबई में खुला ऐप्पल स्टोर दो मंजिला है और स्टोर की सीलिंग ट्राएंगुलर है। इस सीलिंग को खासतौर पर राजधानी दिल्ली से लाई गई लकड़ी को जोड़कर बनाए गए टाइल से तैयार किया गया है। इस स्टोर में कुल 100 लोगों का स्टाफ है ज 20 अलग-अलग भाषाओं में बातचीत कर सकते हैं। बता दें कि भारत में ऐप्पल के पहले स्टोर खुलने पर ऐप्पल फैंस की भीड़ जुट गई। स्टोर के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी थी। ये लोग स्टोर में जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। https://www.jansatta.com/blank.html

