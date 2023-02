Prime Phones Party: सस्ते में मिल रहे शाओमी, रेडमी, ओप्पो और सैमसंग के स्मार्टफोन, जानें ऑफर्स

Discount on Smartphones: ऐमजॉन इंडिया से Samsung, Redmi, Realme, Oppo, iQOO जैसे स्मार्टफोन को डिस्काउंट पर लिया जा सकता है। फोन को ICICI बैंक कार्ड के साथ छूट पर लेने का मौका है।

Prime Phone Party 4 से 8 फरवरी तक चलेगी।

Prime Phones Party Live: ऐमजॉन इंडिया पर स्मार्टफोन के लिए नई ऑनलाइन सेल Prime Phones Party शुरू हो गई है। यह सेल खासतौर पर प्राइम मेंबर्स के लिए है और इसमें कई लेटेस्ट स्मार्टफोन पर डील व ऑफर्स दिए जा रहे हैं। अगर आप भी नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो बढ़िया मौका है। सेल में Xiaomi, Samsung, iQOO, Tecno, Realme और Oppo जैसे फोन को छूट में लिया जा सकता है। Amazon.in से iQOO Z6 Lite, Redmi 11 Prime 5G, Tecno Spark 9, Oppo F21S Pro 5G और Redmi Note 11 को बढ़िया बैंक ऑफर्स के साथ लेने का मौका है। इसके अलावा नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर भी है। ऐमजॉन पर ‘प्राइम फोन पार्टी’ सेल 4 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 8 फरवरी 2023 तक चलेगी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है सेल में डिस्काउंट और फायदा पाने के लिए प्राइम मेंबरशिप होना जरूरी है। Bank Offers on Smartphones ऐमजॉन फोन पार्टी में स्मार्टफोन को ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ खरीदने पर 5 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट (1000 रुपये तक) और 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाएगा। इसके अलावा चुनिंदा फोन मॉडल पर कूपन के जरिए 2000 रुपये तक डिस्काउंट व 1100 रुपये तक की कीमत का ऐमजॉन पे Rewards भी मिल जाएगा। Amazon Prime Phones Party Offers Redmi Smartphones बैंक ऑफर्स के साथ Redmi 11 Prime 5G स्मार्टफोन को 12, 634 रुपये की कीमत पर लिया जा सकता है। वहीं Redmi K50i को बैंक डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ 21,849 रुपये में लेने का मौका है। Redmi 10 Power को बैंक डिस्काउंट व ऑफर्स के साथ 10,829 रुपये में जबकि Xiaomi 12 Pro को 47,499 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। Also Read ऐप्पल और सैमसंग में कौन है बेस्ट? जानें किसे खरीदना है फायदे का सौदा OPPO Smartphones ओप्पो एफ21एस प्रो स्मार्टफोन को प्राइम फोन पार्टी में 21,999 रुपये में लिया जा सकता है। वहीं ओप्पो एफ21एस प्रो को ऐमजॉन से 25,999 रुपये में लेने का मौका है। ओप्पो ए78 स्मार्टफोन को बैंक डिस्काउंट व ऑफर्स के साथ 17,100 रुपये में खरीदा जा सकता है। Also Read ChatGPT से जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब, जानें ऐंड्रॉयड और iPhone पर फ्री इस्तेमाल करने का तरीका Samsung Smartphones सैमसंग गैलेक्सी एम33 स्मार्टफोन को बैंक डिस्काउंट व ऑफर्स के साथ 15,342 रुपये में लेने का मौका है। वहीं गैलेक्सी एम13 को प्राइम फोन पार्टी से 9,927 रुपये में लिया जा सकता है। गैलेक्सी एम04 स्मार्टफोन को 8,499 रुपये में खरीदने का मौका है। iQOO smartphones आईक्यू नियो 6 स्मार्टफोन को सेल में 25,649 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं प्राइम फोन पार्टी सेल में iQOO 11 5G को 54,999 रुपये और iQOO Z6 Lite को 13,988 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। TECNO Smartphones टेक्नो पॉप 6 प्रो स्मार्टफोन को बैंक ऑफर व डिस्काउंट के साथ 5,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं टेक्नो स्पार्क 9 को 7,799 रुपये में खरीदा जा सकता है। Realme Smartphones रियलमी नार्ज़ो 50i स्मार्टफोन को 7,199 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं रियलमी नार्ज़ो 50 प्रो को 18,049 रुपये में लेने का मौका है। Realme Narzo 50 स्मार्टफोन को Prime Phone Party सेल में 10,805 रुपये में लिया जा सकता है।

