Amazon Prime Day 2023: ‘सबसे बड़ी’ सेल का आगाज, OnePlus, Samsung, Redmi, Apple के स्मार्टफोन पर बंपर छूट

Amazon Prime Day 2023 Sale: ऐमजॉन प्राइम डे सेल 2023 में OnePlus, Samsung, Redmi, iQOO के स्मार्टफोन को छूट पर लिया जा सकता है।

ऐमजॉन प्राइम डे 2023 सेल शुरू

Amazon Prime Day 2023 Sale Begins: आखिरकार Amazon Prime Day 2023 सेल का आगाज हो गया है। ऐमजॉन पर 15-16 जुलाई के दौरान प्राइम डे 2023 सेल का आयोजन किया जा रहा है। इस सेल में टॉप-ब्रैंड्स और छोटी कंपनियों के हजारों प्रोडक्ट्स पर छूट जा रही है। अगर आप इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, गैजेट्स, फैशन, ब्यूटी, होम और दूसरे प्रोडक्ट्स को खरीदने की सोच रहे हैं तो बढ़िया मौका है। प्राइम डे सेल में हाल ही में आए iQOO Neo 7 Pro, OnePlus Nord 3, Realme Narzo 60 Series को पहली बार बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बताते हैं Amazon Prime Day 2023 Sale में मिलने वाले ऑफर्स के बारे में… Amazon Prime Day 2023 Sale बेस्ट मोबाइल ऑफर ऐमजॉन प्राइम डे 2023 सेल में वनप्लस, आईक्यू, सैमसंग, रेडमी और रियलमी जैसे ब्रैंडेड स्मार्टफोन पर छूट मिलेगी। सेल में 5,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ फोन खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा स्मार्टफोन्स को 40 प्रतिशत तक की छूट पर लिया जा सकता है। स्मार्टफोन पर बेस्ट डील (Best Deals on Smartphones) iPhone 13 स्मार्टफोन को सेल में 69,990 रुपये की जगह 57,999 रुपये में लिया जा सकता है। वहीं लेटेस्ट आईफोन 14 को 79,990 रुपये की जगह 66,499 रुपये में लेने का मौका है। आईफोन 14 प्लस को 79,999 रुपये, आईफोन 14 प्रो को 79,999 रुपये और आईफोन 14 प्रो मैक्स को 1,27,999 रुपये में लिया जा सकता है। iPhone 12 को 53,999 रुपये जबकि iPhone 11 को 43,900 रुपये में लेने का मौका है। Also Read पोको सी51 के स्पेशल वेरियंट से उठा पर्दा, 6000 रुपये से कम में धांसू फीचर्स इसके अलावा आईक्यू 9 प्रो 5जी स्मार्टफोन को 44,900 रुपये की जगह 42,990 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध कराया गया है। वहीं आईक्यू 9T 5G स्मार्टफोन को 54,999 रुपये की जगह 40,049 रुपये में लिया जा सकता है। आईक्यू नियो 7 को सेल में 26,049 रुपये, आईक्यू नियो 7 प्रो को 31,999 रुपये, आईक्यू नियो 6 को 24,999 रुपये में लिया जा सकता है। ओप्पो F23 5G स्मार्टफोन को 24,999 रुपये की जगह 23,999 रुपये में, Oppo A78 5G को 18,999 रुपये की जगह 17,999 रुपये में लिया जा सकता है। जबकि Oppo F21s Pro स्मार्टफोन को 21,999 रुपये में लिया जा सकता है। Also Read Chandrayaan-3: चंद्रयान-3 मिशन पर खर्च हुए कितने करोड़? बजट और बेनिफिट से जुड़े हर सवाल का जवाब Realme Narzo 50i Prime स्मार्टफोन को 6,949 रुपये में लिया जा सकता है। जबकि रियलमी नार्जो 50 5G स्मार्टफोन को 13,749 रुपये में लेने का मौका है। रियलमी नार्जो 50 प्रो 5जी को 25,999 रुपये की जगह सेल में 18,999 रुपये के साथ लिया जा सकता है। वहीं Realme Narzo 60 Pro 5G स्मार्टफोन को 23,999 रुपये की जगह 22,249 रुपये में लेने का मौका है। जबकि Realme Narzo N55 स्मार्टफोन को 12,999 रुपये की जगह 11,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। सैमसंग गैलेक्सी एम13 5जी को सेल में 12,490 रुपये, एम04 को 6,999 रुपये और गैलेक्सी एम13 को 9,699 रुपये में लिया जा सकता है। जबिक गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा 5जी स्मार्टफोन को 1,15,999 रुपये में लिया जा सकता है। वहीं गैलेक्सी एस22 5जी को 61,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध कराया गया है। Redmi 12C स्मार्टफोन को 8,499 रुपये की जगह 7,799 रुपये में लिया जा सकता है। रेडमी 10 पावर को 18,999 रुपये की जगह 11,499 रुपये में लेने का मौका है। वहीं रेडमी ए2 को 5,699 रुपये और रेडमी नोट 12 5जी को 14,999 रुपये में लिया जा सकता है। जबकि रेडमी 11 प्राइम स्मार्टफोन को 15,999 रुपये की जगह 9,999 रुपये में लेने का मौका है। वहीं शाओमी 12 प्रो को 79,999 रुपये की जगह 39,999 रुपये और शाओमी 13 प्रो को 89,999 रुपये की जगह 71,999 रुपये में लिया जा सकता है। वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट स्मार्टफोन को 19,999 रुपये की जगह 18,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वनप्लस नॉर्ड सीई 2 लाइट 5जी को 19,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। हैंडसेट को 16,249 रुपये में लेने का मौका है। वनप्लस 11R 5G स्मार्टफोन को 39,999 रुपये की जगह 38,999 रुपये में लेने का मौका है। वनप्लस 10R 5G स्मार्टफोन को 38,999 रुपये की जगह 29,999 रुपये में लिया जा सकता है। OnePlus 10 Pro 5G को 59,999 रुपये की जगह सेल में 51,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। OnePlus 10T 5G स्मार्टफोन को 54,999 रुपये की जगह 44,999 रुपये में लिया जा सकता है। FAQs Amazon Prime Day सेल क्या है? Prime Day 2023 सेल में हर 30 मिनट में चुनिंदा समय के लिए नई डील दी जा रही हैं। ध्यान देने वाली बात है कि प्राइम डे सेल में शॉपिंग करने के लिए आपके पास Amazon Prime मेंबरशिप होना जरूरी है। अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हैं तो 30 दिन के लिए फ्री ट्रायल ले सकते हैं। प्राइम मेंबरशिप में फास्ट और फ्री डिलीवरी, प्राइम वीडियो, प्राइम म्यूजिक जैसे बेनिफिट मिलते हैं। Amazon Prime Day 2023 Sale बैंक और डिस्काउंट ऑफर ऐमजॉन ने प्राइम डे 2023 सेल के लिए दो बड़े बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है। ग्राहक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) क्रेडिट कार्ड के साथ शॉपिंग करने पर 10 प्रतिशत की छूट पा सकते हैं। जबकि ICICI बैंक डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ खरीदारी करने पर भी 10 प्रतिशत इंस्टेट डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइम डे सेल में ग्राहक 5000 रुपये तक कैशबैक का फायदा भी ले सकते हैं। इसके अलावा सेल में कुछ प्रोडक्ट्स पर 45 प्रतिशत का डिस्काउंट भी मिल रहा है। अगर आपके पास Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5 प्रतिशत की छूट के साथ 5 प्रतिशत कैशबैक मिल जाएगा। इसके अलावा 2500 रुपये की कीमत वाले रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे।

