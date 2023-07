Amazon Prime Day Sale 2023: 10000 से कम वाले Samsung, Nokia, Redmi, Lava के स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर्स

Prime Day Sale 2023 discount on Smartphones: Redmi 12C, Nokia C12, Samsung Galaxy M04 को सेल में सस्ते में लिया जा सकता है।

प्राइम डे सेल में 10000 रुपये से कम वाले फोन पर शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

Amazon Prime Day Sale 2023 का आगाज हो चुका है। 15-16 जुलाई के बीच भारत में आयोजित की जा रही इस सेल में ऐमजॉन से कई प्रोडक्ट को सस्ते में लिया जा सकता है। दो दिन तक चलने वाली इस सेल में कई बजट स्मार्टफोन – Redmi 12C, Samsung Galaxy M04, Lava Yuva 2 Pro, Itel P40 को ऑफर्स के साथ उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा SBI और ICICI बैंक कार्ड के साथ ग्राहक 10 प्रतिशत डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर, नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर भी है। आपको बताते हैं ऐमजॉन प्राइम डे 2023 सेल में 10000 रुपये से कम में मिल रही टॉप- स्मार्टफोन डील के बारे में… Lava Yuva 2 Pro लावा युवा 2 प्रो स्मार्टफोन को ऐमजॉन से 7,999 रुपये में लिया जा सकता है। हैंडसेट को 7,500 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर में लिया जा सकता है। फोन पर नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर भी है। लावा के इस बजट फोन में 7 जीबी तक एक्सपेंडेबल रैम मिलती है। फोन में 2.3 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो G37 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। हैंडसेट में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। नोकिया (Nokia C12) ऐमजॉन ने नोकिया सी12 स्मार्टफोन को सेल में 5,699 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध कराया गया है। फोन को 5999 रुपये में लॉन्च किया गया था। ग्राहक बैंक ऑफर के साथ 750 रुपये तक फायदा ले सकता है। पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके नया नोकिया फोन लेने पर 5,350 रुपये तक छूट मिल जाएगी। Nokia C12 में 6.4 इंच HD+ डिस्प्ले दी गई है। फोन में 8 मेगापिक्सल का रियर सेंसर है। फोन में 3000mAh की बैटरी दी गई है। Also Read Redmi 12 स्मार्टफोन 1 अगस्त को होगा भारत में लॉन्च, नए कलर ऑप्शन का खुलासा Samsung Galaxy M04 सैमसंग के बजट स्मार्टफोन गैलेक्सी एम04 के 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 6,999 रुपये में लिया जा सकता है। फोन को 9,499 रुपये में 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया था। फोन पर 6,600 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर भी है। Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड यूजर्स फोन पर 300 रुपये कैशबैक भी पा सकते हैं। Samsung Galaxy M04 में मीडियाटेक हीलियो P35 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। Also Read 32, 43, 50, 55 और 65 इंच वाले Smart TV पर बंपर छूट, सेल में हजारों की बचत Redmi 12C रेडमी 12सी के 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 7,799 रुपये में लिया जा सकता है। बता दें कि फोन का ओरिजिनल लॉन्च प्राइस 9,999 रुपये है। इस हैंडसेट को 373 रुपये प्रति महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई पर लिया जा सकता है। फोन को पुराने हैंडसेट के बदले लेने पर 7,400 रुपये तक छूट मिल जाएगी। रेडमी 12सी स्मार्टफोन ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट के साथ आता है। फोन में 6.71 इंच एचडी+ (720 x 1,600 पिक्सल) LCD डिस्प्ले दी गई है। इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है। Tecno Spark 9T टेक्नो स्पार्क 9टी स्मार्टफोन ऐमजॉन प्राइम डे सेल में 7,499 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध कराया गया है। हैंडसेट को देश में 9,299 रुपये में लॉन्च किया गया था।यह फोन 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज ऑप्शन में आता है। ICICI और SBI कार्ड के साथ हैंडसेट को 750 रुपये तक की छूट पर लिया जा सकता है। Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स 300 रुपये कैशबैक पा सकते हैं। Tecno Spark 9T में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर दिया गया है। टेक्नो के इस फोन में 6.6 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है। Itel P40 आईटेल पी40 स्मार्टफोन को प्राइम डे सेल में 5,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। इस स्मार्टफोन पर बैंक व नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर भी है। हैंडसेट में 6000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में 6.6 इंच एचडी+ डॉट नॉच IPS डिस्प्ले दी गई है जो 90 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो के साथ आती है। फोन को 4 जीबी तक रैम व 64 जीबी स्टोरेज के साथ लिया जा सकता है। फोन में 13 मेगापिक्सल AI ड्यूल कैमरा दिया गया है।

