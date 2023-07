Amazon Prime Day: गूगल के जेनरेटिव AI Bard ने सुझाए टॉप-ऑफर्स, जानें क्या रहा रिजल्ट

Amazon Prime Day 2023 Sale का आज आखिरी दिन है। और अगर बात जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की रियल-टाइम क्षमता समझने की हो तो प्राइम डे सल एकदम ठीक सिचुएशन है। हमने गूगल बार्ड (Googe Bard) से ऐमजॉन पर चल रही प्राइम डे सेल की टॉप डील सुझाने को कहा। जानिए गूगल के इस जेनरेटिव AI से हमें क्या रिस्पॉन्स मिले… जानें ऐमजॉन प्राइम डे (Amazon Prime Day) में मिल रहीं टॉप डील्स के बारे में… मोबाइल फोन डील Bard का रिस्पॉन्स– सैमसंग, ऐप्पल, वनप्लस और शाओमी जैसे टॉप-ब्रैंडेड स्मार्टफोन को बढ़िया डील में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए Samsung Galaxy S22 Ultra को 69,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन को देश में 1,09,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया था। iPhone 13 Pro स्मार्टफोन को 79,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। बता दें कि इस फोन को 99,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। बता दें कि Prime Day में मिल रहीं ये कुछ बेहतरीन डील में से एक हैं। लेकिन Bard ने कीमत पूरी तरह से गलत बताई है। ऐमजॉन प्राइम डे सेल में गैलेक्सी एस22 अल्ट्रा को 94,999 रुपये में में लॉन्च किया गया था। यह कीमत बार्ड द्वारा बताई गई कीमत से कहीं ज्यादा है। इसी तरह गूगल बार्ड ने आईफोन 13 के दाम भी गलत बताए हैं। ऐमजॉन पर iPhone 13 को 70,000 रुपये से कम में लिस्ट किया गया है और आईफोन 14 स्मार्टफोन 66,999 रुपये में उपलब्ध है। निश्चित तौर पर यह एक शानदार डील है। Also Read लंबे इंतजार के बाद टेस्ला ने लॉन्च किया अपना पहला साइबरट्रक, जानें डिटेल लैपटॉप डील Bard का रिस्पॉन्स– डेल, एचपी और लेनोवो जैसे ब्रैंड्स के लैपटॉप पर भी बढ़िया डील मिल रही है। उदाहरण के लिए Dell XPS 13 को 64,990 रुपये में लिया जा सकता है। इस लैपटॉप की ओरिजिनल कीमत 89,990 रुपये है। और Spectre x360 लैपटॉप को 89,990 रुपये में लिया जा सकता है। इस लैपटॉप की ओरिजिनल कीमत 1,19,990 रुपये है।टेलिविजन डीलBard का रिस्पॉन्स– डेल, एचपी और लेनोवो जैसे ब्रैंड्स के लैपटॉप पर भी बढ़िया डील मिल रही है। उदाहरण के लिए Dell XPS 13 को 64,990 रुपये में लिया जा सकता है। इस लैपटॉप की ओरिजिनल कीमत 89,990 रुपये है। और Spectre x360 लैपटॉप को 89,990 रुपये में लिया जा सकता है। इस लैपटॉप की ओरिजिनल कीमत 1,19,990 रुपये है। Also Read 10000 ₹ से कम में मिल रहे यूट्यूब और OTT सपोर्ट वाले Smart TV, जानें कौन है बेस्ट बता दें कि Dell XPS 13 प्राइम डे डील के तहत सेल में मिल रहा है लेकिन यह 64,990 रुपये में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपये खर्च करने होंगे। HP Spectre x360 के लिए भी 1 लाख के करीब खर्च करने होंगे। टेलिविजन डील Bard का रिस्पॉन्स- सोनी, सैमसंग और LG जैसे ब्रैंड के टीवी बढ़िया डील में लिए जा सकते हैं। Sony Bravia X80J 55-inch TV को 69,990 रुपये (ओरिजिनल कीमत – 89,990 रुपये) में और Samsung 55-inch AU8000 4K TV को 49,999 रुपये (ओरिजनल कीमत- 64,999 रुपये) में लिया जा सकता है। बार्ड द्वारा सुझाए गए विकल्प अच्छे नहीं हैं। Sony Bravia X80J 55-inch टीवी 1,19,990 रुपये में लिस्टेड है। और 4K OLED स्मार्ट टीवी के लिए यह एक बढ़िया विकल्प है। जबकि Samsung AU8000 को बार्ड द्वारा बताए गए थोड़े ज्यादा दाम पर लिस्ट किया गया है। ऐमजॉन डिवाइस Bard का रिस्पॉन्स- ऐमजॉन डिवाइस जैसे Echo Dot, Fire TV Stick और Kindle पर बढ़िया डील मिल रही है। उदाहरण के लिए Echo Dot with Clock को 2,499 रुपये (ओरिजिनल कीमत 3,499 रुपये) और Fire TV Stick 4K Max को 3,499 रुपये (ओरिजिनल कीमत 5,999 रुपये) में खरीदा जा सकता है। बता दें कि Echo Dot की कीमत बार्ड ने गलत बताई है, यह डिवाइस 4,499 रुपये में लिस्ट है। हालांकि, फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स का दाम बार्ड सही बताने में कामयाब रहा। यह डिवाइस ऐमजॉन से 3,499 रुपये में ली जा सकती है। इसके अलावा बार्ड ने होम अप्लायंसेज, किचनवेयर और क्लोदिंग जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स पर मिल रही बढ़िया डील की जानकारी भी दी। जैसे- फिलिप्लस एयरफ्रायर 4,999 रुपये (ओरिजिनल कीमत 6,999 रुपये)में उपलब्ध है। जबकि ’Oreal Paris Revitalift Miracle Blur Serum को 1099 रुपये (ओरिजिनल कीमत 1,999 रुपये) में खरीदा जा सकता है। बता दें कि Google Bard ने फिलिप्स एयरफ्रायर का दाम गलत बताया है। इसे ऐमजॉन पर 6,999 रुपये में खरीदा जा सका है। जबकि L’Oreal Paris Revitalift Miracle Blur Serum फिलहाल ऐमजॉन पर आउट ऑफ स्टॉक है।

