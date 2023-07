Amazon Prime Day Sale 2023: 32, 43, 50, 55 और 65 इंच वाले Smart TV पर बंपर छूट, सेल में हजारों की बचत

Smart TV Discount in Amazon Prime Day 2023: प्राइम डेल 2023 सेल में Blaupunkt, Westinghouse, Kodak, Acer, Redmi के टीवी पर डिस्काउंट मिल हा है।

प्राइम डे सेल 2023 में टॉप-ब्रैंड्स के किफायती टीवी छूट पर खरीदे जा सकते हैं।

Amzon Prime Day 2023 Smart TV Deals: ऐमजॉन इंडिया पर 15-16 जुलाई यानी दो दिनों के लिए प्राइम डे सेल का आयोजन किया जा रहा है। इस सेल में प्राइम मेंबर्स एक्सक्लूसिव डील और बढ़िया डिस्काउंट पा सकते हैं। इस सेल में सिर्फ Prime मेंबर्स ही शॉपिंग कर सकते हैं। नॉन-प्राइम मेंबर्स इस सेल में फायदा लेने के लिए Prime Services को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Amazon Prime Day 2023 सेल में स्मार्ट टीवी पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। सेल में Acer, Kodak, Blaupunkt, Westinghouse, Redmi जैसे ब्रैंड के किफायती टीवी को छूट में लिया जा सकता है। SBI और ICICI बैंक कार्ड के साथ शॉपिंग करने पर 10 फीसदी की छूट भी मिल जाएगी। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को और सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी ले सकते हैं। Blaupunkt स्मार्ट टीवी पर डिस्काउंट ऐमजॉन सेल में 24 इंच स्क्रीन वाले Blaupunkt (24Sigma707) स्मार्ट टीवी को 6,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिया जा सकता है। वहीं 32 इंच वाले ब्लॉपंक्ट स्मार्ट टीवी ((32CSA7101) को 9,999 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। जबकि 42 इंच स्क्रीन (42CSA7707) वाले एलईडी टीवी को 15,999 रुपये में खरीदने का मौका है। जबकि 43 इंच (43CSA7121) स्मार्ट एलईडी टीवी को 16,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं 32 इंच वाले ब्लॉपंक्ट (32CSG7111) 32 इंच एलईडी स्मार्ट टीवी को 10,499 रुपये, 40 इंच वाले एलईडी स्मार्ट टीवी (40CSG7112) को 15,999 रुपये में लिया जा सकता है। जबकि साइबरसाउंड G2 सीरीज के 43 इंच एलईडी स्मार्ट टीवी को 17,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध कराया गया है। साइबरसाउंड सीरीज में 43 इंच स्क्रीन वाले Blaupunkt (43CSA7070) 43 इंच एलईडी स्मार्ट टीवी को 24,999 रुपये और 55 इंच एलईडी स्मार्ट टीवी (55CSA7090) को 31,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Also Read ‘सबसे बड़ी’ सेल का आगाज, OnePlus, Samsung, Redmi, Apple के स्मार्टफोन पर बंपर छूट Blaupunkt Cybersound Gen2 50 इंच अल्ट्रा एचडी 4K स्मार्ट एलईडी टीवी (50CSGT7022) को 27,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। बता करें कंपनी के QLED मॉडल की तो 50 इंच स्क्रीन (50QD7010) टीवी को 34,999 रुपये, 55 इंच स्क्रीन (55QD7020) टीवी को 37,999 रुपये और 65 इंच स्क्रीन (65QD7030) टीवी को 52,999 रुपये में लिया जा सकता है। वहीं 75 इंच स्क्रीन टीवी (75QD7040) को 95,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। Also Read Chandrayaan-3: चंद्रयान-3 मिशन पर खर्च हुए कितने करोड़? बजट और बेनिफिट से जुड़े हर सवाल का जवाब Westinghouse स्मार्ट टीवी पर डिस्काउंट वेस्टिंगहाउस ने भी ऐमजॉन प्राइम डे सेल में अपने स्मार्ट और नॉन-स्मार्ट टीवी मॉडल के डिस्काउंट पर उपलब्ध कराया है। 24 इंच (WH24PL01) स्क्रीन वाले नॉन-स्मार्ट एलईडी टीवी को 5,999 रुपये जबकि 32 इंच स्क्रीन वाले एचडी रेडी एलईडी टीवी (WH32PL09) को 7,499 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। 40 इंच स्क्रीन वाले (WH40SP50) फुलएचडी स्मार्ट ऐंड्रॉयड टीवी को 14,999 रुपये जबकि 32 इंच (WH32SP12) स्क्रीन वाले एचडी रेडी टीवी को 9,499 रुपये में लिया जा सकता है। Pi Series के 43 इंच स्क्रीन वाले फुलएचडी टीवी (WH43SP99)को 14,999 रुपये और 40 इंच स्क्रीन फुलएचडी स्मार्ट एलईडी टीवी (WH40SP08BL) को 12,999 रुपये में लिया जा सकता है। 43 इंच स्क्रीन वाले (WH43UD10) स्मार्ट टीवी 19,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। 50 इंच स्क्रीन वाले (WH50UD82) स्मार्ट टीवी को 25,999 रुपये में लेने का मौका है। जबकि Quantum Series 4K Ultra HD Smart सर्टिफाइड ऐंड्रॉयड एलईडी टीवी सीरीज के 55 इंच (WH55UD45) स्क्रीन टीवी को 28,999 रुपये जबकि (WH55PU80) टीवी को 29,999 रुपये में लिया जा सकता है। 50 इंच स्क्रीन वाले वेस्टिंगहाउस Google TV को 26,499 रुपये और 55 इंच Google TV मॉडल को 30,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Acer स्मार्ट टीवी पर डिस्काउंट प्राइम डे सेल में एसर स्मार्ट टीवी सीरीज मॉडल को भी ऑफर्स के साथ उपलब्ध कराया गया है। सेल में अफॉर्डबेल QLED Series के 32 इंच स्क्रीन साइज टीवी को 12,999 रुपये, 43 इंच स्क्रीन टीवी को 26,999 रुपये, 50 इंच स्क्रीन टीवी को 32,999 रुपये और 55 इंच स्क्रीन टीवी को 37,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं Google TV के साथ Advanced I series के 32 इंच स्क्रीन टीवी को 11,999 रुपये, 40 इंच स्क्रीन टीवी को 17,999 रुपये, 43 इंच स्क्रीन टीवी को 22,999 रुपये, 50 इंच स्क्रीन टीवी को 30,999 रुपये, 55 इंच स्क्रीन टीवी को 30,999 रुपये में खरीदा सकता है। जबकि 65 स्क्रीन टीवी को 49,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। 75 इंच स्क्रीन टीवी को 79,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Kodak स्मार्ट टीवी पर डिस्काउंट कोडक एलईडी टेलिविजन को भी ऐमजॉन प्राइम डे 2023 सेल में छूट के साथ लिया जा सकता है। Kodak QLED Google TV को सेल में 31,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिया जा सकता है। वहीं Kodak CA Pro सीरीज के स्मार्ट टीवी को सेल में 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। KODAK 75 inch 4K QLED TV (75MT5044) टीवी को भी सेल में डिस्काउंट व ऑफर के साथ खरीदा जा सकता है। इस टीवी में HDR10+ सपोर्ट के साथ 2 जीबी रैम व 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। टीवी को सेल में 98,888 रुपये में लिया जा सकता है। Redmi स्मार्ट टीवी पर डिस्काउंट रेडमी के 43 इंच ऐंड्रॉयड स्मार्ट LED टीवी को सेल में 19,990 रुपये में लिया जा सकता है। इस टीवी में 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए इस टीवी में ड्यूल बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0, 3 HDMI पोर्ट और दो यूएसबी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। रेडमी के इस स्मार्ट टीवी में बिल्ट-इन वाई-फाई और क्रोमकास्ट सपोर्ट के साथ 2 जीबी रैम व 16 जीबी स्टोरेज मिलती है।

