Amazon Great Republic Day Sale goes live for everyone: अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल सभी लोगों के लिए स्टार्ट हो चुकी है। इस सेल में लैपटॉप पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। एक लैपटॉप पर तो 25 हजार रुपये तक डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही SBI क्रेडिट कार्ड होल्डर्स 10 फीसदी इंस्टैंट डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर्स का भी फायदा उठा सकते हैं।

दरअसल, कोरोना काल के दौरान बहुत से लोगों को दफ्तर का काम घर से करना पड़ा है या फिर अभी भी कई बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। ऐसे में लैपटॉप की जरूरत सभी को समझ आ चुकी है।

MSI गेमिंग GF65 थिन

अगर आप एक अच्छी स्पीड वाला या फिर गेमिंग के लिए लैपटॉप देख रहे हैं तो MSI गेमिंग GF65 आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। सेल के दौरान 1,14,000 रुपये के लैपटॉप को 25 हजार रुपये के डिस्काउंट के बाद 89 ,990 रुपये में खरीजा सकेगा।

अमेजन इस लैपटॉप पर 25 हजार रुपये तक का डिस्काउंट दे रहा है। इस लैपटॉप में Intel कोर i7-9750H 9 जेनरेशन प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 15.6-इंच फुल HD डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1920 x 1080 पिक्सल है। यह डिस्प्ले 120HZ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस लैपटॉप में 8GB DDR4 RAM, 6GB ग्राफिक्स और 512 GB की एसएसडी स्टोरेज दी गई है। साथ ही इसमें बैकलाइट कीबोर्ड भी है।

Acer One 14 14-inch Laptop

इस लैपटॉप की कीमत 33,000 रुपये है, जिसपर 13,010 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इस लैपटॉप को 19,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर 14,400 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। यह लैपटॉप AMD A6 प्रोसेसर और 4 जीबी रैम के साथ आता है। इसमें 1 टीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। साथ ही विंडोज 10 भी दिया गया है। साथ ही इसमें AMD Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है।

HP Chromebook 14a-na0002TU 14-inch Laptop

इस लैपटॉप की कीमत 31,496 रुपये है, जिस पर सेल के दौरान 5,506 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे में इस लैपटॉप को सेल के दौरान 25,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर भारी एक्सचेंज ऑफर भी है। यह लैपटॉप 4 जीबी रैम और 64 जीबी की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। यह लैपटॉप क्रोएस पर काम करता है और इसका वजन 1.4किलोग्राम है। साथ ही कंपनी ने इसमें 1.1GHz Intel Celeron N4020 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है।

ASUS VivoBook 14 (2020) AMD Dual Core Athlon

इस लैपटॉप की कीमत साधारण दिनों में 33,990 रुपये है और अमेजन सेल के दौरान इस पर 9,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। ऐसे में सेल के दौरान यह 24,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह लैपटॉप 4 जीबी रैम और 1 टीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। साथ ही विंडोज 10 भी दिया गया है। यह AMD ड्यूल-कोर प्रोसेसर के साथ आता है। 1.6 किलोग्राम वजनी इस लैपटॉप में लिथियम-आयन 2-सेल बैटरी दी गई है। इसे आप अमेजन पर ASUS VivoBook 14 (2020) AMD Dual Core Athlon Silver 3050U 14-inch FHD Thin and Light Laptop नाम से सर्च कर सकते हैं।

