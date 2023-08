Amazon Great Freedom Festival: 4 अगस्त से ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल, टीवी, फ्रिज AC और वॉशिंग मशीन पर 60% तक छूट

Aamzon Great Freedom Sale Date: ग्रेट फ्रीडम सेल में SBI कार्ड के साथ यूजर्स 10 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकेंगे।

ऐमजॉन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल 4 अगस्त से शुरू होगी।

