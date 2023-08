Amazon Great Freedom Festival 2023: 1000 रुपये से कम में मिल रहे स्मार्टवॉच, ईयरबड्स और ब्लूटूथ स्पीकर, जानें डिटेल

Amazon Great Freedom Festival सेल में Zebronics, Portronics जैसे ब्रैंड्स को सस्ते में लिया जा सकता है।

ऐमजॉन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल 8 अगस्त तक चलेगी

Amazon Great Freedom Festival 2023 sale: ऐमजॉन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल 2023 सेल का आज (8 अगस्त) आखिरी दिन है। सेल खत्म होने से पहले ई-कॉमर्स वेबसाइट से कई सारे गैजेट्स को डिस्काउंट ऑफर में लिया जा सकता है। Amazon Great Freedom Festival Sale 2023 में एक्सेसरजी जैसे ईयरबड्स, माउस, कीबोर्ड, स्मार्टवॉच को भी छूट में लिया जा सकता है। अगर आपको बजट कम है और आप 1000 रुपये से कम में इन एक्सेसरीज को लेना चाहते हैं तो कई सारे ऑप्शन ऐमजॉन इंडिया पर उपलब्ध हैं। हम आपको बता रहे हैं ऐमजॉन पर 1000 रुपये से कम में उपलब्ध Zebronics, Portoronics, Amazon basics जैसे ब्रैंड्स के गैजेट्स के बारे में… Zebronics Pods 2 Wireless TWS Earbuds जेब्रोनिक्स पॉड्स 2 वायरलेस TWS ईयरबड्स को MRP से 73 प्रतिशत तक कम में लिया जा सकता है। ग्रेट फ्रीडम सेल में इस ईयरबड्स को 597 रुपये की कीमत पर लेने का मौका है। चार्जिंग केस में एलईडी डिस्प्ले है जिस पर हेडसेट के बैटरी लेवल को देखा जा सकता है। डिवाइस में ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी दी गई है। ईयरबड्स में कॉल रिसीव करने और म्यूजिक प्लेबैक के लिए टच कंट्रोल मिलता है। ईयरबड्स का चार्जिंग केस ट्रांसपरेंट है जिसके चलते यूजर्स LED डिस्प्ले देख सकते हैं। ऐमजॉन लिस्टिंग में दावा किया गया है कि सिंगल चार्ज में ईयरबड्स से 10 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। Portronics Toad 23 Wireless Optical Mouse: 290 रुपये अगर आप एक ऐसे वायरलेस माउस को खरीदने की सोच रहे हैं जो आपके बजट में हो तो Portronics Toad 23 wireless माउस को खरीदा जा सकता है। इस माउस को यूएसबी रिसीवर के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है। इस माउस की ऑपरेटिंग रेंज 10 मीटर है और इसमे एक DPI बटन मिलता है। इस बटन के साथ आप परफॉर्म हो रहे टास्क के हिसाब से रेजॉलूशन को स्विच कर सकते हैं। ऐमजॉन पर लिस्टिंग में दावा किया गया है कि यह plug-and-play वायरलेस माउस की लाइफ 30 लाख से ज्यादा क्लिक है। Also Read 20000 रुपये से कम वाले बेस्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन, देखें टॉप-5 ऑप्शन की पूरी लिस्ट Infinity – JBL Fuze Pint, Wireless Ultra Portable Mini Speaker with Mic: 898 रुपये इनफिनिटी का यह पोर्टेबल स्पीकर पॉकेट साइज में आता है। इस डिवाइस में ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं। सिंगल फुच चार्ज होने पर 5 घंटे तक का म्यूजिक प्लेटाइम मिलता है। इस डिवाइस में नॉर्मल और डीप बेस आउटपुट के लिए Dual Equalizer Modes मिलते हैं। स्पीकर में वायरलेस ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग फीचर दिया गया है। इस डिवाइस में वॉइस असिस्टेंट इंटिग्रेशन है। इस डिवाइस में 480mAh की बैटरी है जो 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। Also Read Shahrukh Khan: आम आदमी की एक महीने की सैलरी से भी महंगा है किंग खान का कॉफी मग, जानें दाम व फीचर्स boAt Wave Lite Smart Watch: 999 रुपये बोट वेव लाइट स्मार्टवॉच में 1.69 इंच एचडी फुल टच डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन 500 निट्स ब्राइटनेस ऑफर करती है। यह वॉच स्लिम डिजाइन के साथ आती है। वॉच में कई सारे स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं जिनमें Walking, Running Cycling, Climbing, Yoga, Basketball, Football शामिल हैं। इस स्मार्टवॉच में IP68 रेटिंग मिलती है। Amazon Basics Wireless Keyboard and Mouse Combo for Windows: 999 रुपये ऐमजॉन बेसिक्स वायरलेस कीबोर्ड और माउस कॉम्बो को ऐमजॉन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल में 999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह कीबोर्ड काफी कॉम्पैक्ट है। कीबोर्ड में 8 मल्टीमीडिया और शॉर्टकट बटन मिलते हैं जिनके साथ नेविगेशन काफी आसान हो जाता है।

