14 घंटे की बैटरी लाइफ वाला सबसे पावरफुल Amazon Fire Max 11 टैबलेट से उठा पर्दा, जानें दाम

Amazon Fire Max 11 android Tablet Launched: ऐमजॉन फायर मैक्स 11 ऐंड्रॉयड टैबलेट से 14 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलने का दावा है।

ऐमजॉन फायर मैक्स 11 टैबलेट लॉन्च

Amazon Fire Max 11 Launched: ऐमजॉन ने अपनी फायर सीरीज के नए टैबलेट से पर्दा उठा दिया है। नए Amazon Fire Max 11 टैबलेट को किफायती दाम में उपलब्ध कराया गया है। खासतौर पर टैबलेट को ऑनलाइन कॉन्टेन्ट देखने वालों के लिए लॉन्च किया गया है। कहा जा रहा है कि ई-कॉमर्स टेक दिग्गज ऐमजॉन का यह अब तक सबसे पावरफुल ऐंड्रॉयड टैबलेट है। ऐमजॉन फायर मैक्स 11 में 11 इंच डिस्प्ले, 8 मेगापिक्सल रियर व फ्रंट कैमरे जैसी खूबियां दी गई हैं। जानें लेटेस्ट टैबलेट की कीमत, फीचर्स के बारे में सबकुछ… Amazon Fire Max 11 Price ऐमजॉन फायर मैक्स 11 कंपनी का सबसे पावरफुल टैबलेट है। इस डिवाइस की कीमत 229.99 डॉलर (19,000 रुपये) है। यह टैबलेट अमेरिका और ब्रिटेन में प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। अगर आप इस टैबलेट को फोलियो केस और स्टायलस के साथ खरीदते हैं तो आपको 329.99 डॉलर (करीब रुपये) दोने होंगे। गौर करने वाली बात है कि भारत में ऐमजॉन के फायर टैबलेट नहीं बिकते हैं। इसीलिए उम्मीद है कि Fire Max 11 भी भारत में उपलब्ध नहीं होगा। Amazon Fire Max 11 Features जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है, इस टैबलेट में 11 इंच की डिस्प्ले दी गई है। यह स्क्रीन (2000 x 1200 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। नए फायर टैबलेट में पिछले सभी डिवाइस की तुलना में ज्यादा पिक्सल डेनसिटी दी गई है। नए ऐमजॉन फायर मैक्स 11 टैबलेट में 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस डिवाइस में 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा है और इसमें 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिलता है। Also Read 10000mAh की जंबो बैटरी के साथ लॉन्च हुआ iQOO Pad, कीमत है कम और फीचर्स में दम फायर मैक्स 11 को मेटल यूनिबॉडी डिजाइन के साथ उपलब्ध कराया गया है। और कंपनी का कहना है कि यह एंट्री-लेवल iPad की तुलना में तीन गुना ज्यादा ड्यूरेबल है। इस टैबलेट के साथ एक डिटेचैबल फोलियो कीबोर्ड दिया गया है और इसमें ट्रैकपैड मिलता है। यह टैबलेट Amazon Stylus Pen सपोर्ट के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए इस टैबलेट में वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ 5.3 जैसे फीचर्स मिलते हैं। Also Read 108 मेगापिक्सल कैमरे वाला Oppo K11x स्मार्टफोन की बाजार में एंट्री, जानें दाम व सारे स्पेसिफिकेशन्स बात करें प्रोसेसिंग पावर की तो Amazon Fire Max 11 टैबलेट में 2.2 गीगाहर्ट्ज़ मीडियाटेक MTK8188J ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इस डिवाइस में 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज मिलती है। टैबलेट को 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ उपलब्ध कराया गया है। टैबलेट Fire OS के साथ आता है और इसमें Amazon Luna गेमिंग सर्विस भी लोड आती है। जिसके चलते इस टैबलेट को गेमिंग डिवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंगल चार्ज में इस टैबलेट से 14 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलने का दावा किया गया है। यह डिवाइस यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के जरिए 15W चार्जिंग सपोर्ट करता है।

