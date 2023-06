Aamzon Fab TV Fest Sale: वनप्लस, रेडमी, एसर के स्मार्ट ऐंड्रॉयड टीवी पर बंपर छूट, जानें क्या है डील

Discount on Smart TV: OnePlus, Mi, Redmi और Westinghouse स्मार्ट टीवी को बैंक ऑफर्स व डिस्काउंट के साथ लिया जा सकता है।

ऐमजॉन फैब टीवी फेस्ट सेल में स्मार्ट टीवी को छूट पर लिया जा सकता है।

ऐमजॉन पर Fab TV Fest Sale (ऐमजॉन फैब टीवी फेस्ट सेल) की शुरुआत हो गई है। ऐमजॉन फैब फोन फेस्ट सेल में Xiaoi, Redmi, OnePlus, Westinghouse, Acer जैसे ब्रैंड्स के टीवी को छूट पर लिया जा सकता है। सेल की शुरुआत आज (22 जून 2023) से हो रही है और यह 25 जून 2023 तक चलेगी। फैब टीवी फेस्ट सेल में ग्राहक सभी बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के जरिए खरीदारी करने पर 2000 रुपये का डिस्काउंट पा सकते हैं। ध्यान रहे कि बैंक ऑफर पाने के लिए कम से कम 20,000 रुपये की खरीदारी करनी होगी। इसके अलावा SBI क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन के जरिए शॉपिंग करने पर 10 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट (1,750 रुपये तक) का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए कम से कम पर्चेज वैल्यू 5000 रुपये होना जरूरी है। Amazon Prime मेंबर HDFC बैंक कार्ड के साथ 18 महीने तक के लिए नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर पा सकते हैं। Also Read Motorola Razr 40 Ultra: दो स्क्रीन वाला फ्लिप स्मार्टफोन 3 जुलाई को होगा भारत में लॉन्च, जानें कहां होगी बिक्री

वेस्टिंगहाउस टेलिविजन पर टॉप ऑफर्स (offers on Westinghouse Televisions) 55 इंच स्क्रीन वाले क्वांटम सीरीज 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट सर्टिफाइड ऐंड्रॉयड एलईडी टीवी WH55PU80 को 29,999 रुपये में सेल में उपलब्ध कराया गया है। वेस्टिंगहाउस के 43 इंच फुलएचडी स्मार्ट सर्टिफाइड ऐंड्रॉयड एलईडी टीवी WH43SP99 को 14,999 रुपये में सेल में खरीदा जा सकता है।

32 इंच स्क्रीन वाले Pi Series HD रेडी स्मार्ट एलईडी टीवी WH32SP17 को 7,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

40 इंच स्क्रीन वाले Pi Series Full HD Smart LED TV WH40SP08BL को 12,999 रुपये में खरीदने का मौका है।

वेस्टिंगहाउस ने अपने 32 इंच एचडी रेडी स्मार्ट सर्टिफाइड ऐंड्रॉयड एलईडी टीवी WH32SP12 को 9,499 रुपये में उपलब्ध कराया है।

24 इंच स्क्रीन वाले Pi Series HD रेडी स्मार्ट एलईडी टीवी WH24SP06 को 6,799 रुपये में खरीदा जा सकता है।

24 इंच स्क्रीन वाले HD Ready LED TV WH24PL01 को 5,999 रुपये में खरीदने का मौका है।

40 इंच स्क्रीन वाले फुल एचडी स्मार्ट सर्टिफाइड ऐंड्रॉयड एलईडी टीवी WH40SP50 को 14,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध कराया गया है।

वेस्टिंगहाउस के 55 इंच स्क्रीन वाले 4K Ultra HD Smart Certified Android LED TV WH55UD45 को 28,999 रुपरये में खरीदा जा सकता है।

32 इंच स्क्रीन वाले एचडी रेडी LED TV WH32PL09 को 7,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

43 इंच स्क्रीन वाले 4K अल्ट्रा एचडी सर्टिफाइड ऐंड्रॉयड एलईडी टीवी WH43UD10 को 19,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

50 इंच वाले 4K Ultra एचडी सर्टिफाइड ऐंड्रॉयड LED TV WH50UD82 को ऐमजॉन सेल में 25,999 रुपेय में खरीदने के लिए उलब्ध कराया गया है। Also Read 50MP कैमरे वाला Vivo Y36 भारत में लॉन्च, जानें दाम व सारे स्पेसिफिकेशन्स एसर टेलिविजन पर ऑफर्स (offers on Acer Televisions) 43 इंच स्क्रीन वाले एसर Advanced I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR43GR2851UDFL टीवी को 23,999 रुपये में लिया जा सकता है।

55 इंच स्क्रीन वाले I Series 4K Ultra HD Android Smart LED TV AR55AR2851UDFL टीवी को 29,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है।

40 इंच स्क्रीन वाले Advanced I Series Full HD Smart LED Google TV AR40GR2841FDFL स्मार्ट टीवी को 17,999 रुपये में सेल में बेचा जा रहा है।

एसर के 43 इंच I Series 4K Ultra HD Android Smart LED TV AR43AR2851UDFL को 22,999 रुपये में लिया जा सकता है।

55 इंच स्क्रीन वाले Advanced I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR55GR2851UDFLटीवी को 34,999 में बेचा जा रहा है।

65 इंच स्क्रीन वाले एसर Advanced I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR65GR2851UDFL को 54,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। offers on Mi and Redmi Televisions 50 इंच स्क्रीन वाले Mi X Series 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट ऐंड्रॉयड एलईडी टीवी L50M7-A2IN को 32,999 रुपये में खरीदाजा सकता है।

55 इंच स्क्रीन वाले Mi X Series 4K Ultra HD Smart Android LED TV L55M7-A2IN को 37,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध करा दिया है।

55 इंच सीरीज वाले Mi Q1 series 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट QLED TV L55M6-EQG को 59,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

रेडमी के 43 इंच 4K अल्ट्रा एचडी ऐंड्रॉयड स्मार्ट एलईडी टीवी X43 L43R7-7AIN को सेल 24,999 रुपये में लिया जा सकता है।

43 इंच सेक्रीन वाले ऐंड्रॉयड 11 सीरीज फुलएचडी स्मार्ट एलईडी टीवी L43M6 -RA/L43M7-RA को 21,999 रुपये में लिया जा सकता है।

55 इंच वाले 4K Ultra HD ऐंड्रॉयड स्मार्ट एलईडी टीवी X55 | L55M6-RA -RA/L43M7-RA को 34,999 रुपये में लेने का मौका है।

रेडमी के 65 इंच वाले 4K अल्ट्रा एचडी ऐंड्रॉयड स्मार्ट एलईडी टीवी X65 | L65M6-RA को 57,999 रुपये में लिया जा सकता है। वनप्लस टीवी पर ऑफर्स (offers on OnePlus Televisions) 50 इंच स्क्रीन वाले वनप्लस वाई सीरीज 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट ऐंड्रॉयड LED TV 50Y1S Pro को 32,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है।

43 इंच स्क्रीन वाले वनप्लस वाई सीरीज 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट ऐंड्रॉयड एलईडी टीवी 43Y1S Pro को 29,999 रुपये में लेने का मौका है।

55 इंच वाले U Series 4K LED Smart Android TV 55U1S को 42,999 रुपये में लिया जा सकता है।

वनप्लस के 65 इंच स्क्रीन वाले U Series 4K LED Smart Android TV 65U1S स्मार्ट टीवी को 61,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

