Airtel WiFi Calling: Jio WiFi Calling से मुकाबले के लिए हाल ही में एयरटेल ने अपनी वाई-फाई कॉलिंग सर्विस को कुछ अन्य क्षेत्रों में भी शुरू किया है। Xiaomi, Apple, OnePlus, Samsung, Vivo, Micromax, Xolo, Gionee, Coolpad, mobiistar, Tecno, Spice, Infinix, itel, Lava ब्रांड के कुछ स्मार्टफोन्स एयरटेल वाई-फाई कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं।

क्या है वाई-फाई कॉलिंग? आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस सर्विस की मदद से वाई-फाई नेटवर्क के जरिए वॉयस कॉल का लाभ उठाया जा सकता है। आज हम आपको उन कम्पैटिबल हैंडसेट के बारे में जानकारी देंगे जो Airtel WiFi Calling सपोर्ट करते हैं।

Airtel WiFi Calling Supported Handsets: आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि कई स्मार्टफोन्स एयरटेल वाई-फाई कॉलिंग सर्विस को सपोर्ट करते हैं, इनमें कुछ एंड्रॉयड तो कुछ Apple iPhone शामिल हैं।

Xiaomi, Vivo: Redmi K20, Poco F1, Redmi K20 Pro, Redmi 7A, Redmi 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Y3, Vivo V15 Pro, Vivo Y17 स्मार्टफोन्स इस सर्विस को सपोर्ट करते हैं।



Airtel WiFi Calling: ये फोन एयरटेल वाई-फाई कॉलिंग करते हैं सपोर्ट (फोटो- Airtel.in) Airtel WiFi Calling: ये फोन एयरटेल वाई-फाई कॉलिंग करते हैं सपोर्ट (फोटो- Airtel.in)

Apple: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone SE,

iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone XR, iPhone Xs Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro स्मार्टफोन्स इस सर्विस को सपोर्ट करते हैं।

OnePlus: OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T, OnePlus 6T, OnePlus 6 स्मार्टफोन्स इस सर्विस को सपोर्ट करते हैं।

Samsung: Galaxy On6, Galaxy J6, Galaxy A10s, Galaxy M30s, Galaxy M20, Galaxy S10,

Galaxy S10e, Galaxy S10 Plus, Galaxy A30s, Galaxy Note 10, Galaxy M30, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy A50s स्मार्टफोन्स इस सर्विस को सपोर्ट करते हैं।

itel, Infinix: itel A46, Infinix Hot 7, Infinix Hot 8, Infinix S4, Infinix S5, Infinix S5 Lite, Infinix Note 4, Infinix Note 5, Infinix Smart 2, Infinix Smart 3 स्मार्टफोन्स इस सर्विस को सपोर्ट करते हैं।

Spice, Tecno: Spice F311, Spice M5353, Tecno Phantom 9, Tecno Spark Go Plus, Tecno Spark Go, Tecno Spark Air, Tecno Spark 4-KC2, Tecno Spark 4-KC2J, Tecno Camon12 Air, Tecno Spark Power स्मार्टफोन्स इस सर्विस को सपोर्ट करते हैं।

mobiistar, Coolpad: Mobiistar C1, Mobiistar C2, Mobiistar C1 Lite, Mobiistar C1 Shine, Mobiistar E1 Selfie, Mobiistar X1 Notch, Coolpad Cool 3, Coolpad Cool 5, Coolpad Note 5, Coolpad Mega 5C, Coolpad Note 5 Lite स्मार्टफोन्स इस सर्विस को सपोर्ट करते हैं।

Gionee, XOLO: Gionee F205 Pro, Gionee F103 Pro, Micromax Infinity N2, Micromax N8216, Micromax B5, XOLO ZX स्मार्टफोन्स इस सर्विस को सपोर्ट करते हैं।

Airtel WiFi Calling: ऐसे करें ऐनेबल

1-डिवाइस में वाई-फाई कॉलिंग सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर अपडेट करें।

2-इसके बाद वीओएलटीई (VoLTE) सर्विस को ऑन करें।

3-वीओएलटीई सर्विस के बाद वाई-फाई कॉलिंग को ऐनेबल करें।

