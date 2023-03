Airtel Unlimited Data Offer: एयरटेल का अनोखा ऑफर, इन रिचार्ज में फ्री मिल रहा अनलिमिटेड 5G डेटा

Airtel 5G Unlimited data Offer: एयरटेल के 239 रुपये वाले प्लान के अलावा कई और प्लान में भी कंपनी अनलिमिटेड 5जी डेटा दे रही है।

एयरटेल ने चुनिंदा रिचार्ज पैक में 5G अनलिमिटेड डेटा देने का ऐलान किया है।

अक्टूबर 2022 में 5G Services (5जी सर्विसेज) लॉन्च के बाद से देशभर में 5G का विस्तार हो रहा है। Reliance Jio (रिलायंस जियो) और Aietel (एयरटेल) ने देशभर के कई राज्यों और शहरों में 5G नेटवर्क उपलब्ध करा दिया है। दोनों टेलिकॉम कंपनियों का इरादा जल्द से जल्द देशभर में 5G सर्विस उपलब्ध कराने का है। अभी तक जियो और एयरटेल अपने 4जी डेटा पैक के साथ ही ग्राहकों को 5G स्पीड का एक्सेस दे रहे हैं। हालांकि, एयरटेल अभी तक अपने ग्राहकों को यूजर प्लान के आधार पर 1.5GB/2GB डेटा ऑफर कर रही थी। लेकिन अब कंपनी ने ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा देने का ऐलान किया है। Airtel 5G Offer एयरटेल 5G Plus यूजर्स लॉन्च ऑफर के तहत नए फायदे ले सकते हैं। अब एयरटेल यूजर्स चुनिंदा डिवाइस और प्लान के साथ अनलिमिटेड हाई-स्पीड डेटा का फायदा ले सकते हैं। यूजर्स Airtel Thanks ऐप में जाकर सभी जरूरी बातें जान सकते हैं। अगर एयरटेल का यह ऑफर आपके नंबर पर उपलब्ध है तो आप ‘Claim Unlimited 5G data’ टैब में जा सकते हैं। यह सेक्शन आपको ऐप के Manage सेक्शन में मिलेगा। इसके बाद क्लेम अनलिमिटेड 5जी डेटा पर टैप करें और फिर ऐप आपको दूसरी स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर देगा। यहां आपको स्क्रीन पर नीचे की तरफ ‘Claim Now’ का विकल्प दिखेगा। बटन पर टैप करने से उन सभी यूजर्स के लिए अनलिमिटेड डेटा ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा जो इस ऑफर के योग्य हैं। Also Read अनलिमिटेड देखें ऑनलाइन मूवी, वेब सीरीज और कॉन्टेन्ट, 299 रु में सालभर का सब्सक्रिप्शन कैसे एक्टिवेट होगा नया Airtel Unlimited 5G Data Offer यूजर्स को अनलिमिटेड 5जी डेटा ऑफर एक्टिवेट करने के लिए कम से कम 239 रुपये की जरूरत होगी। इसके अलावा 265 रुपये, 296 रुपये, 299 रुपये, 319 रुपये वाले प्लान के साभी अनलिमिटेड 5जी डेटा ऑफर मिल रहा है। इसके अलावा यूजर्स अनलिमिटेड 5जी डेटा पाने के लिए 3359 रुपये का ऐनुअल रिचार्ज भी कर सकते हैं। यह प्लान Disney+ Hotstar, Apollo 24X7 Circle का एक्सेस, फास्टैग पर 100 रुपये कैशबैक, फ्री हैलोट्यून्स और Wynk Music सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट भी ऑफर करता है। Also Read ओप्पो के पहले फोल्डेबल फोन की सेल शुरू, 10000 रुपये तक के फायदे एयरटेल ने पुष्टि की है कि 455 रुपये और 1,799 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड 5जी डेटा नहीं मिलेगा। 455 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 84 दिन है और इसमें 6जीबी 5G डेटा दिया जा रहा है। वहीं 1799 रुपये वाले प्लान में 24 जीबी हाई-स्पीड डेटा ऑफर किया जा रहा है। इसकी वैलिडिटी 365 दिन है। गौर करने वाली बात है कि Reliance Jio पहले ही अपने यूजर्स को अनलिमिटेड 5जी डेटा ऑफर कर रही है। जियो अब तक 350 से ज्यादा शहरों में 5जी नेटवर्क रोलआउट कर चुकी है और ग्राहक Welcome Offer के तहत कंपनी अनलिमिटेड 5जी डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरटेल ने हाल ही में पुष्टि की है कि कंपनी ने अपने 5जी नेटवर्क पर अब तक 10 मिलियन (1 करोड़) यूजर्स जोड़ लिए हैं। बता दें कि अक्टूबर 2022 में 5जी नेटवर्क रोलआउट होने के बाद एयरटेल लगातार कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में नॉन-स्टैंडअलोन 5जी नेटवर्क रोलआउट कर रही है। देशभर के करीब 150 से ज्यादा शहरों में अभी Airtel की 5G सर्विसेज उपलब्ध हैं।

