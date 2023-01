Airtel New Recharge Plans: एयरटेल ने लॉन्च किए दो किफायती प्लान, मिल रहा 60GB तक डेटा, अनलिमिटेड कॉल

Airtel new recharge Plans Launched: एयरटेल के नए रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल और बंपर डेटा ऑफर किया जा रहा है।

Airtel launches Rs 489 509 recharge: नए एयरटेल प्लान को 5G इस्तेमाल कर रहे ग्राहक भी रिचार्ज करा सकते हैं।

New Airtel Plans Launched: Bharti Airtel ने अपने ग्राहकों के लिए दो नए प्रीपेड प्लान लॉन्च कर दिए हैं। नए एयरटेल प्रीपेड प्लान (Airtel Prepaid Plan) में 60GB तक डेटा ऑफर किया जा रहा है। नए एयरटेल रिचार्ज प्लान में कंपनी ज्यादा डेटा ऑफर कर रही है। हालांकि, एयरटेल के पास कई सारे ऐड-ऑन डेटा ऑप्शन हैं लेकिन बहुत कम प्लान में कंपनी ज्यादा डेटा ऑफर करती है। नए एयरटेल रिचार्ज प्लान (Airtel Recharge Plan) को 489 रुपये और 509 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है। हम आपको बता रहे हैं नए एयरटेल प्लान के बारे में सबकुछ… Airtel Rs 489 plan details 489 रुपये वाले एयरटेल प्लान की वैलिडिटी 30 दिन है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड लोकल, एसटीडी और रोमिंग कॉल की सुविधा मिलती है। इसके अलावा इस प्लान में 50GB डेटा ऑफर किया जाता है। इस प्लान में कुल 300 SMS ऑफर किए जाते हैं। इस रिचार्ज प्लान के साथ एयरटेल यूजर्स को कई और बेनिफिट भी मिलते हैं। इस प्लान में Hello Tunes, Wynk Music, फास्टैग पर कैशबैक और Apollo 24|7 सर्किल जैसे फायदे भी मिलते हैं। Airtel Rs 509 plan details 509 रुपये वाले एयरटेल रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉइस कॉल ऑफर की जाती है। यानी ग्राहक लोकल, एसटीडी और रोमिंग कॉल कर सकते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन यानी 1 महीना है। इस प्लान में 300SMS मिलते हैं। इसके अलावा 60GB डेटा इस प्लान में ग्राहकों को मिलता है। इसके अलावा इस रिचार्ज पैक में हैलो ट्यून्स, विंक म्यूजिक, Apollo 24|7 सर्किल के अलावा फास्टैग पर कैशबैक बेनिफिट भी मिलता है। बता दें कि भारती एयरटेल ने हाल ही में कई प्रीपेड प्लान का ऐलान किया है। 5G सपोर्टेड एरिया में एयरटेल ग्राहक इन प्लान के साथ 5G स्पीड वाला इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरटेल फिलहाल, दिल्ली-NCR, यूपी, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड समेत कई राज्यों में 5G Services ऑफर कर रही है। 99 रुपये वाला सबसे सस्ता एयरटेल प्लान बंद याद दिला दें कि एयरटेल ने हाल ही में अपने सबसे सस्ते बेसिक प्लान की कीमतों में 57 फीसदी तक इजाफा कर दिया था। Airtel ने 99 रुपये वाले प्लान को अब बंद कर दिया है। और अब एयरटेल के प्लान की शुरुआत 155 रुपये से होती है। (यहां क्लिक करके पढ़ें पूरी खबर)

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram