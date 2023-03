Airtel Rs 799 Black postpaid plan Launched: एयरटेल ने अपने पोस्टपेड यूजर्स के लिए नया प्लान लॉन्च कर दिया है। Airtel Black (एयरटेल ब्लैक) के नए प्लान की कीमत 799 रुपये है। लेटेस्ट प्लान के साथ एयरटेल ग्राहक दो कनेक्शन पा सकते हैं यानी एक रेगुलर सिम के साथ एक एड-ऑन सिम कार्ड मिलेगा। इसके अलावा, यूजर्स को 105GB डोटा भी मिलेगा। ग्राहक इस प्लान में अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉल का फायदा भी ले सकते हैं।

Airtel 799 Rupees Black Postpaid Plan

एयरटेल ब्लैक के 799 रुपये वाले प्लान को लेने वाले सब्सक्राइबर्स को 260 रुपये की कीमत वाले टीवी चैनल के साथ DTH कनेक्शन भी मिलेगा। रिचार्ज प्लान के साथ कंपनी Amazon Prime Video और Disney+ Hotstar जैसे पॉप्युलर OTT ऐप्स फ्री ऑफर कर रही है।

इसके अलावा 799 रुपये वाला प्लान लेने वाले एयरटेल ब्लैक ग्राहकों को वन बिल ऐंड वन कॉल सेंटर (One Bill and One Call Center), डेटा रोलओवर, स्पेशल रिलेशनशिप टीम, प्रायोरिटी रेजॉलूशन, 60 सेकेंड में कॉल पिक-अप, फ्री सर्विस विजिट और Airtel Shop पर buy now, pay later सुविधा का फायदा मिलेगा।

एयरटेल के पास Airtel Black पोर्टफोलियो के तहत कई सारे प्लान मौजूद हैं। कंपनी 1099 रुपये, 1599 रुपये, 2299 रुपये, 998 रुपये, 1799 रुपये, 799 रुपये और 699 रुपये वाले प्लान ऑफर करती है।

Airtel ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर लॉन्च किया था। नए प्लान के तहत कंपनी अपने ग्राहकों को 5G Plus सर्विसेज ऑफर कर रही है। 239 रुपये और इससे ज्यादा के प्लान रिचार्ज करने पर सभी प्रीपेड और पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स अनलिमिटेड 5जी डेटा पा सकते हैं। ध्यान रहे कि 5जी डेटा पाने के लिए आपके एरिया में 5G नेटवर्क का होना जरूरी है।

इससे पहले इसी महीने एयरटेल ने देश में एक साथ 125 शहरों में अपने 5G नेटवर्क को रोलआउट किया था। अब देशभर के 256 से ज्यादा बड़े शहरों में Airtel 5G Plus सर्विस उपलब्ध है।