भारतीय प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियां एक बार फिर मोबाइल यूजर्स को झटका देने के लिए तैयार हैं। Reliance Jio, Vodafone Idea और Airtel दीवाली 2022 तक अपने प्रीपेड प्लान्स की कीमतें बढ़ा सकती हैं। एक नई रिपोर्ट से इस जानकारी का पता चला है। नई कीमतें बढ़ने के बाद प्रीपेड टैरिफ 10-12 प्रतिशत तक महंगे हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले देश की इन तीनों बड़ी टेलिकॉम कंपनियों ने पिछले साल नवंबर, 2021 में भी टैरिफ की कीमतों में इज़ाफा किया था।

ET Telecom ने सबसे पहले इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। US इक्विटी रिसर्च फर्म William O’ Neil & Co की भारतीय यूनिट में इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी के हवाले से है। इसके मुताबिक, टेलिकॉम कंपनियां 10-12 प्रतिशत तक टैरिफ के दाम बढ़ाएंगी। इससे एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया का ARPU (ऐवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर) में 200 रुपये, 185 रुपये और 135 रुपये तक तक बढ़ेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, Vi के 2G ग्राहकों के लिए सस्ते टैरिफ के चलते टेलिकॉम कंपनी के रेवेन्यू पर असर पड़ रहा है। इसलिए कंपनी की रणनीति ना केवल नए ग्राहकों को बढ़ाने पर बल्कि पुराने ग्राहकों को 4G सर्विसेज पर अपग्रेड करने के हिसाब से होनी चाहिए।

2021 में 20-25 प्रतिशत तक महंगे हुए Airtel, Jio, Vi के टैरिफ प्लान

नवंबर 2021 में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने ऐलान किया था कि टेलिकॉम कंपनियां अपने प्रीपेड टैरिफ प्लान में 20-25 प्रतिशत तक इजाफा करेंगी। इसके बाद रिलायंस जियो ने भी ऐसा ही कदम उठाया। इस फैसले के बाद पॉप्युलर सस्ते प्लान जैसे 79 रुपये वाले की कीमत 99 रुपये हो गई। एयरटेल के 698 रुपये वाले प्लान में हर दिन 2 जीबी डेटा मिलता था और इसकी वैलिडिटी 84 दिनों थी। लेकिन हाइक के बाद इस प्लान की कीमत बढ़कर 839 रुपये हो गई।

वहीं डेटा बूस्टर्स प्लान जैसे 48 रुपये, 98 रुपये और 251 रुपये में कंपनी पहले 3 जीबी, 12 जीबी और 50 जीबी डेटा ऑफर करती थी। इनकी कीमत भी बढ़कर 58 रुपये, 118 रुपये और 301 रुपये हो गई। एयरटेल ने प्राइस हाइक के समय कहा था कि हाई ARPU के साथ टेलिकॉम कंपनी को ‘नेटवर्क और स्पेक्ट्रम के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट मिलने’ में मदद मिलेगी। इसके साथ ही 5G सर्विसेज रोलआउट में भी यह मददगार होगा।

वहीं रिलायंस जियो ने भी अपने प्रीपेड प्लान महंगे कर दिए और 1 दिसंबर, 2021 से नए दरें लागू हो गईं। लेकिन अगर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से तुलना करें तो कंपनी अभी भी सस्ते पॉप्युलर प्लान ऑफर करती है।