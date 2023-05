सालभर रिचार्ज की छुट्टी! Jio, Airtel, Vi के सबसे सस्ते प्लान, अनलिमिटेड डेटा और कॉल

Reliance Jio, Airtel, Vi Prepaid Recharge Plan: आमतौर पर प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के पास पोस्टपेड कनेक्शन की तुलना में कभी भी प्लान बदलने की आजादी होती है। प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियां मंथली, क्वाटर्ली और ऐनुअल प्रीपेड रिचार्ज पैक ऑफर करती हैं। इन प्लान में ग्राहकोंको डेटा, SMS और कॉलिंग सर्विस जैसी सुविधाएं मिलती हैं। Airtel, Jio और Vi जैसी बड़ी प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों के पास कई सारे ऐसे प्लान हैं जिनकी वैलिडिटी 1 साल है। अगर आप उन यूजर्स में से हैं जो बार-बार रिचार्ज की टेंशन नहीं लेना चाहते तो एक साल की वैलिडिटी वााले ऐनुअल प्लान काफी काम के हैं। हम आपको बता रहे हैं Airtel, Jio और Vi के उन ऐनुअल रिचार्ज प्लान के बारे में जो किफायती दाम में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। 1,799 रुपये वाला एयरटेल ऐनुअल प्लान (Airtel’s Rs 1,799 annual plan) एयरटेल का यह प्लान उल यूजर्स के लिए काफी काम का है जिनके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और उन्हें बहुत ज्यादा मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं होती। प्लान की वैलिडिटी 365 दिन है। एयरटेल के 1,799 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, 3600SMS और 24GB डेटा जैसे फायदे मिलते हैं। गौर करने वाली बात है कि प्लान में मिलने वाला 24 जीबी डेटा पूरे एक साल के लिए है। इस प्लान में 100 एसएमएस हर दिन मिलते हैं। डेटा के लिए कोई FUP लिमिट नहीं है। इस प्लान में Wynk Music का फ्री सब्सक्रिप्शन एक साल के लिए मिलता है। Also Read इंतजार खत्म! 16GB रैम व 1TB स्टोरेज वाला Xiaomi Civi 3 स्मार्टफोन, जानें दाम व फीचर्स अगर आपको ज्यादा डेटा वाला ऐनुअल प्लान चाहिए तो आप 2,999 रुपये वाला पैक ले सकते हैं। इस प्लान में हर दिन 2 जीबी डेटा ऑफर किया जाता है। इस रिचार्ज पैक में बाकी सारे बेनिफिट एयरटेल वाले ही हैं। 2,879 रुपये वाला जिये ऐनुअल प्लान (Jio’s Rs 2,879 annual plan) 365 दिन की वैलिडिटी वाले जियो के सबसे अफॉर्डेबल प्लान की कीमत 2,879 रुपये है। इस प्लान में 2 जीबी 4G डेटा हर दिन मिलती है। इस रिचार्ज पैक में अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। इसके अलावा JioCinema और JioTV का सब्सक्रिप्शन भी इस प्लान में मिलता है। जियो ग्राहक इस पैक में अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा उठा सकते हैं। Also Read अब तक के सबसे कम दाम पर मिल रहा Motorola Edge 30 स्मार्टफोन, इसमें है 50MP कैमरा आप चाहें तो जियो के 2,999 रुपये वाले ऐनुअल प्लान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस प्लान में हर दिन 2.5 जीबी डेटा ऑफर किया जाता है। रिलायंस जियो के पास 2,545 रुपये वाला एक और प्लान उपलब्ध है। हालांकि, इस प्लान की वैलिडिटी 336 दिन है और इसमें 1.5GB 4G डेटा ऑफर किया जाता है। इसलिए जियो के इस प्लान को सबसे किफायती ऐनुअल प्लान कहा जा सकता है। वोडाफोन आइडिया का 1,799 रुपये वाला प्लान (Vi’s Rs 1,799 annual plan) Vi के पास भी एक अफॉर्डेबल ऐनुअल प्लान है। इस प्लान में साल भर के लिए 24 बी 4जी डेटा मिलता है। ग्राहक इस पैक में अनलिमिटेड वॉइस कॉल का फायदा उठा सकते हैं। इस पैक की कीमत 1,799 रुपये है। वोडाफोन आइडिया के 2,899 रुपये वाले ऐनु्अल प्लान की बात करें तो इसमें 1.5GB 4G डेटा हर दिन ऑफर किया जाता है। इस पैक में 100 एसएमएस हर दिन मिलते हैं। इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग और Vi movies & tv ऐप का एक्सेस भी इस प्लान में ऑफर किया जाता है। इस प्लान में ग्राहक रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग के साथ अनलिमिटेड डेटा एक्सेस कर सकते हैं। Vi के इस प्लान में अतिरिक्त 50 जीबी 4G डेटा भी ऑफर किया जाता है। यह प्लान वीकेंड डेटा रोलओवर की सुविधा के साथ आता है। इस प्लान में यूजर्स सोमवार से शुक्रवार के बीच इस्तेमाल ना होने वाले डेटा को शनिवार और रविवार के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।

