Airtel Home All in One Plan: टेलीकॉम कंपनियां नए यूजर्स को जोड़ने और पुराने यूजर्स की भी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नए-नए प्लान्स और ऑफर लेकर आ रही हैं। भारती एयरटेल ने भी हाल ही में एयरटेल होम प्लान्स (Airtel Home Plans) को अपने यूजर्स के लिए उतारा है।

एयरटेल होम प्लान में यूजर को मोबाइल, डीटीएच एवं ब्रॉडबैंड तीनों ही सुविधाएं दी जाती हैं। आइए अब आपको इस बात की जानकारी देते हैं कि एयरटेल होम ऑल-इन-वन प्लान की कीमत क्या है और इस प्लान के साथ मिलने वाले बेनिफिट्स क्या हैं।

Airtel Home All in One Plan

एयरटेल होन के इस ऑल इन वन प्लान में यूजर्स को 1399 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान दिया जाता है, इसमें 500GB डेटा, 100Mbps तक की स्पीड और साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाती है।

500 रुपये वाला Airtel DTH प्लान भी है, इसमें यूजर्स को 140 एसडी/एचडी चैनल्स मिलते हैं। 499 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान (Airtel Postpaid) के साथ भी है, इसमें 75GB डेटा, हर दिन 100 एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलता है।

199 रुपये वाले दो एड-ऑन पैक भी मिलेंगे, इनके साथ 10GB डेटा, प्रतिदिन 100 एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि प्लान की कुल कीमत वैसे तो 2720 रुपये है लेकिन अभी कंपनी अपने इस प्लान पर 30 प्रतिशत की छूट दे रही है।

छूट के बाद यह प्लान 1899 रुपये में ऑफर किया जा रहा है। बता दें कि इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। एयरटेल होम सब्सक्राइबर्स को 3500 रुपये के बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं।

इसमें फ्री वाई-फाई राउटर, सर्विस विजिट और डीटीएच बॉक्स पर एक्सटेंडेड वॉरंटी शामि है। इसके अलावा यूजर को 2997 रुपये की कीमत के बेनिफिट्स वाले अमेजन प्राइम (Amazon Prime), एयरटेल एक्सट्रीम (Airtel Xstream) और ज़ी5 (Zee5) का एक साल का एक्सेस भी मिलेगा।

