Airtel का अनूठा ऑफर, 199 रुपये में डिज्नी+ हॉटस्टार और Xstream Premium प्लान फ्री

Airtel Mothly Entertainment Pass: एयरटेल के मंथली एंटरटेनमेंट पास की कीमत 199 रुपये है और यह प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स के लिए उपलब्ध है।

Airtel Monthly Entertainment Pass सिर्फ Airtel Thanks ऐप पर उपलब्ध है।

