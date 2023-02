Airtel यूजर्स को झटका! बंद हो गया सबसे सस्ता प्लान, जानें अब कितने का होगा सबसे सस्ता रिचार्ज

Airtel 99 Rs Plan Discontinued: एयरटेल के 99 रुपये वाले बेस प्लान की जगह अब 155 रुपये वाला रिचार्ज प्लान उपलब्ध होगा।

एयरटेल ने 99 रुपये वाला बेस प्लान अब महाराष्ट्र और केरल सर्किल में बंद कर दिया है।

