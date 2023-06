Airtel ने लॉन्च किया 289 रुपये वाला धमाकेदार रिचार्ज, 35 दिनों तक डेटा व अनलिमिटेड कॉल

Airtel 289 Rupees Plan Launched: एयरटेल ने नए रिचार्ज प्लान को 35 दिनों की वैलिडिटी के साथ लॉन्च किया है।

एयरटेल ने लॉन्च किया 289 रुपये वाला प्लान

Airtel launches 289 Rs. Plan: एयरटेल देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनियों में से एक है। अब Airtel ने एक नया प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है जो बढ़िया बेनिफिट और वैलिडिटी पीरियड ऑफर करता है। Telecom Talk की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एयरटेल सब्सक्राइबर्स को इस प्लान में 4 जीबी डेटा, 300SMS और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सबसे खास बात है कि एयरटेल का यह प्लान 35 दिन की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ आता है। 289 रुपये वाला एयरटेल प्लान एयरटेल का 289 रुपये वाले प्लान अपनी वैलिडिटी के चलते सबसे खास है। कोई भी दूसरी टेलिकॉम कंपनी इस दाम में इतनी लंबी वैलिडिटी वाला प्लान ऑफर नहीं करता। इसका मतलब है कि एयटेल प्रीपेड यूजर्स बार-बार रिचार्ज किए बिना 35 दिन तक बिना रुकावट सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। हालांकि, इस प्लान में डेटा लिमिटेड है यानी अगर आप 4 जीबी डेटा खत्म कर लेते हैं तो आपको फोन में इंटरनेट चलाने के लिए डेटा-टॉप अप लेने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा, प्लान में 300 SMS भी मिलते हैं। Airtel के दूसरे प्लान की तरह ही इस पैक में भी Apollo 24|7 Circle, फ्री हैलोट्यून्स और Wynk Music का फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जा रहा है। Also Read HP ने भारत में लॉन्च किया सबसे पतला और हल्का लैपटॉप, जानें दाम व फीचर्स इस प्लान को सब्सक्राइब करने के लिए ग्राहक, एयरटेल के इस प्रीपेड प्लान को एयरटेल की वेबसाइट, MyAirtel ऐप और ऑथराज्ड रिटेल आउटलेट पर जा सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि एयरटेल ने 2020 में सबसे पहले 289 रुपये वाला प्लान पेश किया था। इस प्लान को एयरटेल ने Zee5 की साझेदारी में उतारा जा सकता है। ग्राहकों को इस पैक में 1.5 जीबी डेली डेटा, 100SMS डेली और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसी सुविधाएं ऑफर की जाती हैं। इस प्लान में ग्राहकों को Zee5, Airtel Xstream और Wynk Music का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram