भारत मंगलवार (17 फरवरी) को कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाकर इतिहास रचने जा रहा है। क्यों केंद्र सरकार भारत-विस्तार (वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज) लॉन्च करेगी। यह एक AI-पावर्ड मल्टीलिंगुअल टूल है जिसे किसानों को मोबाइल या एक सिंपल फोन कॉल के जरिए उनकी अपनी भाषा में जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है।

यह टूल फसल की प्लानिंग, तरीकों और कीटों के पैकेज, मौसम का अनुमान, बाजार, स्कीम की जानकारी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन और शिकायत पर गाइडेंस देगा।

जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में भारत-विस्तार लॉन्च करेंगे।

सूत्रों ने कहा कि भारत-विस्तार दो तरह से ‘डिजिटल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट’ के तौर पर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा और भारत-विस्तार के अंदर बात करने वाले एआई असिस्टेंट का नाम भारती है। किसान 155261 पर डायल करके इसे एक्सेस कर सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, भारत-विस्तार के लॉन्च के बाद, किसान PM-KISAN, PM फसल बीमा योजना (PMFBY), सॉइल हेल्थ कार्ड (SHC), मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, PM कृषि सिंचाई योजना, PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और किसान क्रेडिट कार्ड सहित 10 प्रमुख सेंट्रल स्कीमों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा, वे मौसम और कीटों पर अलर्ट पा सकते हैं।

भारत-विस्तार की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने यूनियन बजट 2026-27 में की थी।

सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को अपना लगातार 9वां बजट पेश करते हुए घोषणा की, “मैं भारत-विस्तार लॉन्च करने का प्रस्ताव करती हूं, एक मल्टीलिंगुअल AI टूल जो एग्रीस्टैक पोर्टल्स और खेती के तरीकों पर ICAR पैकेज को AI सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेगा। इससे खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किसानों को बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी और कस्टमाइज्ड एडवाइजरी सपोर्ट देकर रिस्क कम होगा।”

मंत्री ने अगले वित्त वर्ष (2026-27) के लिए भारत-विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपये दिए।

एक सूत्र ने कहा, “भारत विस्तार किसानों को उनकी अपनी भाषा में फसल की प्लानिंग, तरीकों और कीटों के पैकेज, मौसम का अनुमान, मार्केट और स्कीम की जानकारी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन और शिकायत सुलझाने के बारे में जानकारी देगा। भारत विस्तार का पहला वर्जन हिंदी और इंग्लिश में लॉन्च किया जाएगा और धीरे-धीरे रीजनल भाषाओं में जवाब देने लायक हो जाएगा।”

सूत्र ने कहा, “भारत विस्तार सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि एक नेशनल डिजिटल बैकबोन है जो सेंट्रल और स्टेट सिस्टम को जोड़ता है, और साथ ही स्टेट की ऑटोनॉमी को भी बनाए रखता है। यह नॉट-फॉर-प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन, AI स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी फर्म और AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ मिलकर काम करेगा। यह इंडिया AI मिशन और BHASHINI समेत नेशनल AI इकोसिस्टम का फायदा उठाता है।”

