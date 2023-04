14 इंच स्क्रीन वाला नया Acer लैपटॉप भारत में लॉन्च, 30 मिनट की चार्जिंग में 4 घंटे की बैटरी लाइफ

Acer Swift Go (2023) Launched: एसर स्विफ्ट गो (2023) लैपटॉप में 512 जीबी स्टोरेज दी गई है।

एसर स्विफ्ट गो (2023) लैपटॉप भारत में लॉन्च

Acer ने भारत में अपना नया लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। Acer Swift Go (2023) कंपनी का लेटेस्ट हल्के वज़न और स्लिम डिजाइन के साथ आने वाला लैपटॉप है। एसर स्विफ्ट गो (2023) में 14 इंच की OLED डिस्प्ले दी गई है। यह लैपटॉप 512 जीबी स्टोरेज, 16 जीबी रैम, 13th Gen इंटेल कोर CPU जैसे फीचर्स के साथ आता है। जानें नए एसर स्विफ्ट गो (2023) लैपटॉप की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में विस्तार से… Acer Swift Go (2023) price in India एसर स्विफ्ट गो (2023) के 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 79,990 रुपये है। लैपटॉप को एसर एक्सक्लूसिव स्टोर्स, एसर ई-स्टोर, क्रोमा, विजय सेल्स और ऐमजॉन से खरीदा जा सकता है। लैपटॉप को सिल्वर कलर में उपलब्ध कराया गया है। Acer Swift Go (2023) specifications एसर स्विफ्ट गो (2023) में 14 इंच WQXGA+ (2880 x 1800 पिक्सल) OLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है और इसका आस्पेक्ट रेशियो 16:10 है। Acer Swift Go (2023) में 13th Gen इंटेल कोर i5-13500H प्रोसेसर दिया गया है। इस डिवाइस में 16 जीबी रैम और 512 जीबी तक इनिबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। Also Read मात्र 3,749 रुपये में यूं आपका हो जाएगा पिक्सल 6ए स्मार्टफोन, 43,999 में हुआ था लॉन्च एसर के नए लैपटॉप को पावर देने के लिए 65Whr क्षमता वाली बैटरी दी गई है जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह हैंडसेट यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि लैपटॉप से 30 मिनट की चार्जिंग में 4 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। नए एसर स्विफ्ट गो (2023) में TwinAir कूलिंग सिस्टम दिया गया है जिससे थर्मल परफॉर्मेंस के 80 प्रतिशत तक बेहतर होने का दावा कंपनी ने किया है। Also Read साल की ‘सबसे बड़ी’ सेल वापसी को तैयार, सस्ते में बिकेंगे Vivo, iPhone, Samsung और OnePlus के स्मार्टफोन Acer Swift Go (2023) में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए यह लैपटॉप वाई-फाई 6E और ब्लूटूथ 5.2 जैसे फीचर्स के साथ आता है। लैपटॉप में ड्यूल यूएसबी 3.2 पोर्ट, यूएसबी 3.2 Gen 1 पोर्ट, यूएसबी 3.2 पोर्ट, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, HDMI 1.4 पोर्ट और एक एसडी कार्ड स्लॉट मिलते हैं। इस लैपटॉप में सिक्यॉरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है। एसर का यह लैपटॉप T-टाइप यूएसबी कैमरे के साथ आता है जो 30fps पर 1440p (Quad-HD) वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। लैपटॉप में Windows 11 Home और MS Office पहले से इंस्टॉल आता है। स्विफ्ट गो (2023) में मल्टी-जेस्चर टचपैड, टू-फिंगर स्क्रॉल सपोर्ट, ऐक्शन सेंटर, मल्टीटास्किंग और ऐप्लिकेशन कमांड्स जैसे फीचर्स भी हैं। इस लैपटॉप का डाइमेंशन 149 x 312 x 217mm और वज़न करीब 1.25 किलोग्राम है। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram