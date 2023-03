Acer Nitro 5: AMD Ryzen 7000 Series चिपसेट और 15.6 इंच स्क्रीन वाला देश का पहला लैपटॉप लॉन्च, जानें दाम

Acer Nitro 5 Gaming Laptop Launched: ऐसर नाइट्रो 5 गेमिंग लैपटॉप में 4 जीबी वीडियो मेमोरी दी गई है। यह लैपटॉप 80,000 रुपये में आता है।

ऐसर नाइट्रो 5 में 1080 पिक्सल रेजॉलूशन डिस्प्ले दी गई है।

Acer ने भारत में अपनी Nitro 5 लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। ऐसर का यह पहला लैपटॉप है जो AMD Ryzen 7000 series (Zen4) CPU के साथ आता है। NVIDIA ग्राफिक्स के साथ आने वाला नाइट्रो 5 एक गेमिंग लैपटॉप है जो 15.6 इंच स्क्रीन के साथ आता है। Acer Nitro 5 एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है। जानें नए लैपटॉप की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… Acer Nitro 5 Price, Specifications ऐसर नाइट्रो 5 लैपटॉप 1080 पिक्सल रेजॉलूशन डिस्प्ले के साथ आता है। इस लैपटॉप में 4 जीबी वीडियो मेमोरी मिलती है। इस लैपटॉप को देश में 79,990 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है। ऐसर के इस लैपटॉप को ऐसर एक्सक्लूसिव स्टोर, ऐसर ई-स्टोर और फ्लिपकार्ट पर 20 मार्च 2023 से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। Acer Nitro 5 2023 एडिशन को दो CPU वेरियंट में लॉन्च किया गया है। यूजर्स इस लैपटॉप को AMD Ryzen 5 7535HS CPU या फिर AMD Ryzen 7 7735HS CPU के साथ खरीद सकते हैं। यूजर्स को इन दोनों ऑप्शन के साथ 4.55 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिलती है। Also Read पावरहाउस स्मार्टफोन! 10600mAh बैटरी वाला नया वॉटरप्रूफ स्मार्टफोन लॉन्च, दाम 8000 से भी कम कूलिंग में सुधार करने के लिए Acer Nitro 5 में पहले से बेहतर कूलिंग सॉल्यूशन दिया गया है। लैपटॉप में एक MUX स्विच भी दिया गया है जो iGPU और GPU के बीच स्मार्टली स्विच करता है। लैपटॉप में दी गई 57.5 Wh 4-सेल Li-ion बैटरी दी गई है और ऐसर के मुताबिक सिंगल चार्ज में बैटरी 8 घंटे तक चल जाएगी। Also Read इन सस्ते स्मार्टफोन को बार-बार नहीं करना पड़ेगा चार्ज, लंबी बैटरी लाइफ और पावरफुल फीचर्स बेहतर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए ऐसर के इस स्मार्टफोन में ड्यूल 2W स्पीकर्स दिए गए हैं। ये स्पीकर्स 3D spatial soundscape के साथ आते हैं। Acer Nitro 5 में ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट मिलता है जिसके साथ इसे कीबोर्ड, माउस और TWS से कनेक्ट किया जा सकता है। दोनों मॉडल में 16GB रैम दी गई है जिसे 32 जीबी तक एक्सपेंड किया जा सकता है। ऐसर के इस लैपटॉप में 1 टीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है। यह लैपटॉप वाई-फाई 6E कनेक्टिविटी, HDMI 2.1 के साथ आता है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram