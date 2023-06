World Environment Day 2023: भारत में एसर ने लॉन्च किया Acer Aspire Vero 2023 ग्रीन लैपटॉप, जानें दाम

Acer Aspire Vero 2023 Launched: एसर एस्पायर लैपटॉप को 30 प्रतिशत PCR मटीरियल से बनाया गया है।

एसर का यह Green Laptop है

Acer Aspire Vero 2023 Launched: 5 जून को दुनियाभर में World Environment Day मनाया जाता है। Acer ने इस मौके पर अपने लेटेस्ट ईको-फ्रेंडली लैपटॉप Aspire Vero 2023 भारत में लॉन्च कर दिया है। एसर के इस लैपटॉप की बॉडी को बनाने में 30 प्रतिशत PCR (पोस्ट-कंज्यूमर रीसाइकल्ड) मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। लैपटॉप के कीकैप (Keycaps) को भी 50 प्रतिशत PCR मटीरियल से बनाया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए बिकने वाले हर लैपटॉप के बदले एक पेड़ लगाने की शपथ भी ली है। Acer Aspire Vero (2023) Features green PC के तौर पर मार्केटिंग किया जा रहा एस्पायर वेरो दो प्रोसेसर ऑप्शन में आता है। इसमें 13th Gen Intel Core i3/i5 प्रोसेसर दिया गया है। स्टोरेज के लिए 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज मिलती है। इस लैपटॉप में 14 इंच 1080 पिक्सल डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 16:9 है। यह डिस्प्ले Acer Technicolor Colour सर्टिफिकेशन के साथ आती है। स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 80.01% है। इस लैपटॉप को Windows 11 OS के साथ लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस में MS Office Home और Student सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। डिवाइस में 720 पिक्सल इंटिग्रेटेड वेबकैम है जो Temporal Noise Reduction के सपोर्ट करता है जिससे पिक्चर क्वॉलिटी बेहतर होती है। इस मशीन में स्टीरियो स्पीकर सेटअप और 3.5 एमएम हेडफोन जैक दिया गया है। Also Read Redmi का तोहफा! 20000 रुपये तक सस्ते कर दिए स्मार्टफोन, जानें नया दाम Acer Aspire Vero 2023 में डेटा ट्रांसफर के लिए यूएसबी टाइप-सी Thunderbolt 4 पोर्ट दिया गया है और यह एक्सटर्नल मॉनिटर आउटपुट सपोर्ट करता है। इस डिवाइस में एलईडी बैकलिट के साथ कीबोर्ड है और इसमें ग्लास ट्रैकपैड मिलता है। ट्रैकपैड मल्टी-जेस्चर और टू-फिंगर स्क्रॉलिंग सपोर्ट करता है। लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा डिवाइस में एक HDMI पोर्ट, 3.5 एमएम ऑडियो जैक और दो यूएसबी -ए 3.2 पोर्ट दिए गए हैं। Also Read जियो के 749 और 719 रुपये वाले प्लान में क्या-कुछ है खास? जानें सारे फायदे Acer Aspire Vero (2023) Price in India Acer Aspire Vero में 50Wh बैटरी दी गई है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। एसर एस्पायर वेरो के Inter Core i3-1315U प्रोसेसर वेरियंट की कीमत 49,999 रुपये है। जबिक Inter Core i5-1335U प्रोससेर वाले हाई-ऐंड वेरियंट की कीमत 64,999 रुपये है।

