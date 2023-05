14 इंच बड़ी डिस्प्ले, 1TB तक स्टोरेज वाला Acer Aspire 5 भारत में लॉन्च, जानें दाम

Acer Aspire 5 Laptop Launched: एसर एस्पायर 5 लैपटॉप को देश में 70,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध कराया गया है।

एसर एस्पायर 5 लैपटॉप को भारत में 1 टीबी तक स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है।

Acer Aspire 5 Launched in India: एसर ने भारत में अपनी Aspire Series का नया लैपटॉप भारत में लॉन्च कर दिया है। Acer Aspire 5 कंपनी का नया डिवाइस है और इसमें लेटेस्ट जेनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर मिलता है। इस लैपटॉप का वज़न 1.57 किलोग्राम है और यह फुलएचडी वेबकैम के साथ आता है। एसर एस्पायर 5 में 1टीबी तक SSD स्टोरेज स्पेस और 16 जीबी तक रैम मिलती है। जानिए इसके स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और फीचर्स के बारे में… Acer Aspire 5 Price एसर एस्पायर 5 की कीमत भारत में 70,990 रुपये से शुरू होती है। एसर का यह लैपटॉप देशभर में 29 मई 2023 से एसर एक्सक्लूसिव स्टोर, एसर ई-स्टोर, क्रोमा, विजय सेल्स और ऐमजॉन इंडिया पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। Acer Aspire 5 specifications एसर एस्पायर 5 में 14 इंच की डिस्प्ले दी गई है जो WUXGA रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन 170- डिग्री व्यूइंग ऐंगल ऑफर करती है और इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है। यह लैपटॉप इन्वायरोमेंटल फ्रेंडली डिजाइन के साथ आता है और मर्क्यूरी फ्री डिस्प्ले ऑफर करता है। लैपटॉप का बैक पैनल मेटल का बना है। इसका वज़न 1.57 किलोग्राम है। डिवाइस एक बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है और इसमें टच कंट्रोल दिए गए हैं। कीबोर्ड में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। Also Read अब व्हाट्सऐप पर वीडियो कॉल के साथ करें स्क्रीन शेयर, बड़े काम का है यह फीचर Acer Aspire 5 लैपटॉप को 13th जेनरेशन core i5 या i7 प्रोसेसर के साथ खरीदा जा सकता है। इस लैपटॉप में NVIDIA Opitmus टेक्नोलॉजी के साथ NVIDIA GeForce RTX 2050 GPU दिया गया है जो बैटरी लाइफ मेन्टेन करने के साथ ही परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करता है। डिवाइस में 16 जीबी तक रैम दी गई है और 1 टीबी तक स्टोरेज मिलती है। Also Read 200MP कैमरे वाले दो नए स्मार्टफोन की बाजार में दस्तक, 512GB तक स्टोरेज, जानें दाम Acer Aspire 5 को पावर देने के लिए 50Wh बैटरी दी गई है जो 65W चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह लैपटॉप Windows 11 Home OS के साथ आता है। लैपटॉप में 3 यूएसबी टाइप-ए पोर्ट, टाइप-सी पोर्ट, वाई-फाई 6E, ब्लूटूथ और MU-MIMO टेक्नोलॉजी दी गई है।

